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    Главный тренер Дании: «У Англии нет слабых мест, но мы попробуем ее обыграть»

    Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 с Англией.

    «Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол. При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника.

    У Англии нет никаких слабых мест. Все будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у нее нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан», – сказал Хьюлманд.

    • Матч Англия – Дания пройдет сегодня на «Уэмбли».
    • Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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