Главный тренер Дании: «У Англии нет слабых мест, но мы попробуем ее обыграть»

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 с Англией.

«Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол. При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника.

У Англии нет никаких слабых мест. Все будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у нее нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан», – сказал Хьюлманд.