Тренер сборной Дании извинился за ничью с Тунисом на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высказался после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Туниса.

Итоговый счет встречи – 0:0.

Команды установили рекорд чемпионата мира.

«Прошу прощения за это выступление. Мы очень медленно играли в первом тайме, не могли набрать скорость и освоиться с мячом.

Команда действовала слишком нервно. Мы рассчитывали на лучший результат. Теперь все становится сложнее, но это определенно не конец», – заявил Хьюлманд.

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