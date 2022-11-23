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    Тренер сборной Дании извинился за ничью с Тунисом на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высказался после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Туниса.

    • Итоговый счет встречи – 0:0.
    • Команды установили рекорд чемпионата мира.

    «Прошу прощения за это выступление. Мы очень медленно играли в первом тайме, не могли набрать скорость и освоиться с мячом.

    Команда действовала слишком нервно. Мы рассчитывали на лучший результат. Теперь все становится сложнее, но это определенно не конец», – заявил Хьюлманд.

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    Источник: TV2

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