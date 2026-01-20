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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Интер - Арсенал
Интер - Арсенал: обзор матча 20 января 2026
Интер
20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
18'
П. Сучич
10'
Г. Жезус
31'
Г. Жезус
84'
В. Дьекереш
Матч
Составы
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Коэффициенты
Протокол Интер - Арсенал
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Деклан Райс
(фол)
90'
+3'
84'
ГОЛ! 1:3!
Виктор Дьекереш
Пас отдал
Букайо Сака
Желтая карточка
Франческо Ачерби
(фол)
82'
Замена
Анже-Йоан Бонни
️️️️➡️️
Луис Энрике
82'
Замена
Анди Диуф
️️️️➡️️
Петр Зелински
82'
79'
Замена
Габриэль Мартинелли
️️️️➡️️
Леандро Троссард
75'
Замена
Виктор Дьекереш
️️️️➡️️
Габриэль Жезус
75'
Замена
Габриэль
️️️️➡️️
Кристиан Москера
73'
Желтая карточка
Микель Мерино
(фол)
Желтая карточка
Алессандро Бастони
72'
64'
Замена
Бен Уайт
️️️️➡️️
Хуррьен Тимбер
64'
Замена
Деклан Райс
️️️️➡️️
Эберечи Эзе
Замена
Давиде Фраттези
️️️️➡️️
Николо Барелла
63'
Замена
Франческо Пио Эспозито
️️️️➡️️
Лаутаро Мартинес
63'
45'
+1'
31'
ГОЛ! 1:2!
Габриэль Жезус
ГОЛ! 1:1!
Петар Сучич
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
Габриэль Жезус
Пас отдал
Хуррьен Тимбер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Арсенал
1
Давид Рая
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
(К)
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Арсенал
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
95
Бастони
5
Аканджи
15
Ачерби
17
Сучич
7
Зелински
23
Барелла
11
Энрике
9
Тюрам
22
Мартинес
3-1-2-3-1
1
Рая
12
Тимбер
17
Салиба
3
Москера
49
Льюис-Скелли
23
Мерино
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
10
Троссард
9
Жезус
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
7
Зелински
17
Диуф
17
Диуф
7
Зелински
22
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
22
Мартинес
11
Энрике
14
Бонни
14
Бонни
11
Энрике
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
3
Москера
3
Габриэль
3
Габриэль
3
Москера
10
Эзе
4
Райс
4
Райс
10
Эзе
10
Троссард
2
Мартинелли
2
Мартинелли
10
Троссард
9
Жезус
17
Дьекереш
17
Дьекереш
9
Жезус
Остались в запасе
Интер
Арсенал
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Остались в запасе
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
11
Итан Нванери
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Микель Артета
Интер
Точно не сыграют
Хакан Чалханоглу
ЦП
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
Дензел Дюмфрис
ПП
Томас Паласиос
ЦЗ
Арсенал
Точно не сыграют
Риккардо Калафьори
ЛЗ
Макс Доумэн
АП
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Статистика матча Интер - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
17
Офсайды
3
3
Количество передач
446
420
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.36
2.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Джузеппе Меацца
Посещаемость:
72649
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1 : 2
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Арсенал
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 3
23.05.2026
Интер
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Арсенал
1 : 0
18.05.2026
Бернли
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1 : 1
17.05.2026
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Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 3
23.05.2026
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1 : 1
17.05.2026
Верона
Италия. Кубок, Финал
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0 : 2
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Интер
Италия. Серия А, 36 тур
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Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
1 : 1
30.05.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
24.05.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Арсенал
1 : 0
18.05.2026
Бернли
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
0 : 1
10.05.2026
Арсенал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал
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05.05.2026
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