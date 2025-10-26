Игрок «Локомотива» назвал неприемлемым результат с «Акроном»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов подвел итоги матча с «Акроном». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 13-м туре РПЛ.

«Результат неприемлемый, моментов много, надо забивать. Особенно во втором тайме много моментов создавали, и не помню их у наших ворот. Нужно было с самого начала играть так, потому что отпустили игру в первом тайме. Начинали хорошо, а потом немного отпустили.

Так нельзя с такими командами, потому они не прощают таких моментов», – сказал Ненахов.