Ньямси раскрыл секрет успешного старта «Локо» в сезоне

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался об успешном старте команды в сезоне.

У «Локомотива» в 5 матчах 4 победы.

«На самом старте мы допустили несколько ошибок. Сейчас все стало лучше, но мы продолжаем постоянно работать над улучшением игры. И, как видите, в последних матчах мы выступили довольно неплохо, одержав победу над соперниками.

Секрет очень простой: мы сильно и много работаем. Планируем наращивать темп и продолжить в том же духе», – сказал защитник.