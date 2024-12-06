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    Ньямси рассказал об усталости игроков «Локомотива»

    Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос о причинах спада результатов команды в последних матчах.

    «Честно говоря, даже не знаю. Нам просто нужно стараться стать лучше к следующей игре. Думаю, мы все немного устали. Возможно, причина в этом. Все в команде очень много работают, у нас много игр. Но, конечно, это не оправдание нашим результатам. Нам нужно собраться, проанализировать эти поражения и сделать правильные выводы», – сказал Ньямси.

    • «Локомотив» проиграл 3 матча подряд после перерыва на игры сборных в ноябре.
    • Красно-зеленые набрали 34 очка после 17 туров и занимают 4-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

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    Источник: Legalbet

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    06.12.2024 13:33
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    Комментарии (2)
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    neim
    1733484904
    Да уж, каждый месяц по две недели перерыв на игры сборных. Устали ...
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    Интерес
    1733488410
    Минут 15 каждый матч смотрят киношку,пьют воду и энергетики,жрут бананы и батончики-и все страшно устали.Неужели не понятно,что если футболиста готовят к интенсивной игре)в чём я уже начинаю сомневаться),то любые частые неоправданные остановки -нагрузка на организм,срыв ритма,которая напрямую не относится к категории усталости?
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