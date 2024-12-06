Ньямси рассказал об усталости игроков «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос о причинах спада результатов команды в последних матчах.

«Честно говоря, даже не знаю. Нам просто нужно стараться стать лучше к следующей игре. Думаю, мы все немного устали. Возможно, причина в этом. Все в команде очень много работают, у нас много игр. Но, конечно, это не оправдание нашим результатам. Нам нужно собраться, проанализировать эти поражения и сделать правильные выводы», – сказал Ньямси.