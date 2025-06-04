Ливай из «Спартака» сильнее всех упал в цене в РПЛ по версии Transfermarkt

Сайт Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков РПЛ. Сильнее всех подешевел нападающий «Спартака» Ливай Гарсия, чья ориентировочная цена упала на 3 миллиона евро.

Также на 2 миллиона евро подешевели Вильмар Барриос, Вендел (оба – «Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар») и Наир Тикнизян («Локомотив»), а на 1,5 миллиона опустилась цена на Родриго Вильягру из ЦСКА.

Еще 14 футболистов подешевели на 1 миллион евро. Это Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Сергей Волков, Вячеслав Караваев (все – «Зенит»), Луис Чавес, Муми Нгамале (оба – «Динамо»), Пабло Солари, Хесус Медина (оба – «Спартак»), Жерзино Ньямси, Артем Карпукас, Илья Лантратов (все – «Локомотив») и Роналдо («Ростов»).