Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Ливай из «Спартака» сильнее всех упал в цене в РПЛ по версии Transfermarkt

Ливай из «Спартака» сильнее всех упал в цене в РПЛ по версии Transfermarkt

Вчера, 16:29
10

Сайт Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков РПЛ. Сильнее всех подешевел нападающий «Спартака» Ливай Гарсия, чья ориентировочная цена упала на 3 миллиона евро.

Также на 2 миллиона евро подешевели Вильмар Барриос, Вендел (оба – «Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар») и Наир Тикнизян («Локомотив»), а на 1,5 миллиона опустилась цена на Родриго Вильягру из ЦСКА.

Еще 14 футболистов подешевели на 1 миллион евро. Это Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Сергей Волков, Вячеслав Караваев (все – «Зенит»), Луис Чавес, Муми Нгамале (оба – «Динамо»), Пабло Солари, Хесус Медина (оба – «Спартак»), Жерзино Ньямси, Артем Карпукас, Илья Лантратов (все – «Локомотив») и Роналдо («Ростов»).

Еще по теме:
Андрей Мостовой высказался о ситуации с Венделом в «Зените»
Стал известен лидер РПЛ сезона-2024/25 по xG, «Спартак» на втором месте
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата» 2
Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо ЦСКА Локомотив Краснодар Зенит Спартак Караваев Вячеслав Лантратов Илья Дуглас Сантос Кордоба Джон Гарсия Ливай Глушенков Максим Кассьерра Матео Тикнизян Наир Нгамале Муми Барриос Вильмар Ньямси Жерзино Вендел Эракович Страхиня Волков Сергей Медина Хесус Карпукас Артем Чавес Луис Роналдо Солари Пабло Вильягра Родриго
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1749044850
Зенит виноват, детектед .
Ответить
Круче чем вареные яица
1749045417
А что игроки спартака делают в этом рейтинге, их покупают и продают за желуди?
Ответить
Cleaner
1749045524
Ливай, НАЛИВАЙ!!!...)))
Ответить
slavа0508
1749050054
Ну не чего в следующем сезоне как бахнет ...
Ответить
NewLife
1749050413
В моей вселенной цена определяется не каким-то журналюгой экспердом, а спросом и предложнием, поэтому весь этот список - фуфло. Скажите, кто предлагал за Глушенкова 14 млн евро? Совсем спятили нестолетние?
Ответить
andr45
1749051538
По данным Transfermarkt самым подешевевшим игрочишкой стал Соболев, упавший в цене на 4 миллиона евро)
Ответить
Главные новости
ФотоСтал известен лидер РПЛ сезона-2024/25 по xG, «Спартак» на втором месте
14:10
ФотоTransfermarkt опубликовал список самых высокооплачиваемых тренеров мира
13:50
1
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата»
13:45
2
Названы сроки новых контрактов Батракова и Сильянова с «Локомотивом»
13:25
«Урал» уволил Шатова
13:20
3
«Краснодар» подпишет игрока из Первой лиги
13:14
Личка проведет переговоры с губернатором о назначении в «Пари НН»
12:55
1
«Химки» запустили процедуру банкротства
12:30
1
Фото«Зенит» объявил об уходе полузащитника
12:18
3
Еще один клуб РПЛ может сменить главного тренера
12:02
4
Все новости
Все новости
Агенты Батона отреагировали на интерес клуба РПЛ
13:29
1
«Краснодар» подпишет игрока из Первой лиги
13:14
Личка проведет переговоры с губернатором о назначении в «Пари НН»
12:55
1
Агенты Бидона высказались об интересе ведущих российских клубов
12:45
2
«Химки» запустили процедуру банкротства
12:30
1
Фото«Зенит» объявил об уходе полузащитника
12:18
3
Еще один клуб РПЛ может сменить главного тренера
12:02
4
Черданцев объяснил недовольство тренеров совмещением Карпина: «Занимает вакантное место»
11:35
7
«Спартак» не смог договориться с «Расингом» по сумме трансфера Мартирены
11:22
2
«Торпедо» собралось арендовать вингера «Динамо»
11:13
Защитник «Локомотива» может перейти в клуб, вернувшийся в РПЛ
11:03
«Аргентинский Иньеста» перешел в бразильский клуб вместо ЦСКА
09:50
Корнеев назвал заблуждение руководства «Локомотива»
09:34
3
Юран сказал, когда Акинфеев закончит карьеру
09:19
3
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом
09:12
14
Агент Карреры высказался об интересе из России к тренеру
08:38
Корнеев назвал позиции, которые требуется усилить «Спартаку»
08:23
7
Юран – о «Химках»: «Садыгов был уверен, что все решит»
08:15
2
Червиченко – о «Спартаке»: «Человек 10 покинет команду, не меньше»
08:05
7
Бышовец оценил приглашение Карпина в «Динамо»
00:53
1
Семин назвал лучшего игрока сезона РПЛ
00:45
3
Бышовец вспомнил о встрече с Фергюсоном: «Он спрашивал, кого бы я мог порекомендовать из сборной СССР»
Вчера, 23:57
Карпин высказался о неприезде основных игроков сборной Нигерии на матч с Россией
Вчера, 23:47
1
Раскрыт четвертый претендент на Сперцяна
Вчера, 23:23
6
ФотоФутболисты «Спартака» выбрали любимые стейки
Вчера, 22:55
14
Президент «Оренбурга»: «Мы пострадали больше других»
Вчера, 22:33
4
Карпин озвучил задачи сборной России на матч с Нигерией
Вчера, 22:10
«Спартак» обвинили в неэффективной трате денег
Вчера, 21:51
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 