ЭСК РФС вынес вердикт по неназначенному пенальти в матче «Локомотив» – «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитра в матче 6-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».
- Игру судил Владимир Москалев.
- «Локо» победил со счетом 3:2.
- «Ростов» обратился в ЭСК по поводу эпизода с неназначенным пенальти на 61-й минуте.
Решение комиссии
Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 61-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Локомотив» №5 Кемтчу Ньямси, выставившего ногу навстречу движения ноги игрока атакующей команды «Ростов» №55 Максима Осипенко в момент удара им по мячу и совершенный им вследствие этого движения контакт открытой стопой с голенью соперника, по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника.
В связи с этим, комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.
Также, комиссия отмечает, что ВАР обязан был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи очевидно ошибочным.