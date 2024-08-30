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  • ЭСК РФС вынес вердикт по неназначенному пенальти в матче «Локомотив» – «Ростов»

ЭСК РФС вынес вердикт по неназначенному пенальти в матче «Локомотив» – «Ростов»

30 августа 2024, 20:00
9

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитра в матче 6-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».

  • Игру судил Владимир Москалев.
  • «Локо» победил со счетом 3:2.
  • «Ростов» обратился в ЭСК по поводу эпизода с неназначенным пенальти на 61-й минуте.

Решение комиссии

Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Локомотив» №5 Кемтчу Ньямси, выставившего ногу навстречу движения ноги игрока атакующей команды «Ростов» №55 Максима Осипенко в момент удара им по мячу и совершенный им вследствие этого движения контакт открытой стопой с голенью соперника, по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника.

В связи с этим, комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

Также, комиссия отмечает, что ВАР обязан был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи очевидно ошибочным.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Осипенко Максим Ньямси Жерзино Москалев Владимир
Комментарии (9)
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Админ ресурс
1725038283
А кули толку
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BAIv
1725038583
Лишить зарплаты судеек на ВАРе. Может немного лучше будет или зарплата это неосновной доход?
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...уефан
1725039621
...точь-в-точь, как в полицейском протоколе)...
Ответить
Антибиотик
1725040389
И на хрена такой ВАР?
Ответить
ySS
1725041459
Тех, кто сидел на варе надо бы отстранить. Ошибка их очень очевидная
Ответить
Sany-116
1725041830
Пусть эти две вонючки оплатят назначеный штраф Ростову 350000 за неадекватное поведение спорт.директора Оренбурга.
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neim
1725116515
Ну так а санкции какие-нибудь к Москалёву будут применены, или как и с Карасёвым всё спустят на тормозах ?
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