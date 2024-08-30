ЭСК РФС вынес вердикт по неназначенному пенальти в матче «Локомотив» – «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитра в матче 6-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».

Игру судил Владимир Москалев.

«Локо» победил со счетом 3:2.

«Ростов» обратился в ЭСК по поводу эпизода с неназначенным пенальти на 61-й минуте.

Решение комиссии

Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Локомотив» №5 Кемтчу Ньямси, выставившего ногу навстречу движения ноги игрока атакующей команды «Ростов» №55 Максима Осипенко в момент удара им по мячу и совершенный им вследствие этого движения контакт открытой стопой с голенью соперника, по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника.

В связи с этим, комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

Также, комиссия отмечает, что ВАР обязан был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи очевидно ошибочным.