Капитан «Ростова»: «Судья матча с «Локомотивом» сказал: «Ты у меня не доиграешь»

Капитан «Ростова» Данил Глебов остался недоволен работой арбитров в игре 6-го тура РПЛ против «Локомотива».
Полузащитник не понимает, почему на 61-й минуте судья не назначил пенальти в ворота москвичей. Также он рассказал об угрозах со стороны рефери.
– Что скажете о судействе?
– Какой смысл рассуждать и комментировать, если одни и те же эпизоды трактуются по-разному?
Пенальти в прошлой игре, с «Оренбургом», на Ланговиче был назначен – чем это отличается от эпизода с Осипенко?
Должна, на мой взгляд, быть одна линия и трактовка, когда за одни и те же нарушения одинаковые решения.
– Подходили к арбитру после этого эпизода или после матча?
– После матча не подходил – у меня желтая была. Он (арбитр) еще в первом тайме мне сказал, что «ты у меня не доиграешь» – это было еще до желтой карточки, после одного из эпизодов, когда я спросил про трактовку нарушения.
- «Ростов» проиграл «Локо» в гостях со счетом 2:3.
- Матч обслуживал Владимир Москалев.
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