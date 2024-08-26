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    • Капитан «Ростова»: «Судья матча с «Локомотивом» сказал: «Ты у меня не доиграешь»

    Капитан «Ростова»: «Судья матча с «Локомотивом» сказал: «Ты у меня не доиграешь»

    Капитан «Ростова» Данил Глебов остался недоволен работой арбитров в игре 6-го тура РПЛ против «Локомотива».

    Полузащитник не понимает, почему на 61-й минуте судья не назначил пенальти в ворота москвичей. Также он рассказал об угрозах со стороны рефери.

    – Что скажете о судействе?

    – Какой смысл рассуждать и комментировать, если одни и те же эпизоды трактуются по-разному?

    Пенальти в прошлой игре, с «Оренбургом», на Ланговиче был назначен – чем это отличается от эпизода с Осипенко?

    Должна, на мой взгляд, быть одна линия и трактовка, когда за одни и те же нарушения одинаковые решения.

    – Подходили к арбитру после этого эпизода или после матча?

    – После матча не подходил – у меня желтая была. Он (арбитр) еще в первом тайме мне сказал, что «ты у меня не доиграешь» – это было еще до желтой карточки, после одного из эпизодов, когда я спросил про трактовку нарушения.

    Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.08.2024 14:49
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    Комментарии (25)
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    JIEGEHDA
    1724675134
    Ну он доиграл . Жёлтую получил в конце . Всё норм вроде . А по поводу пенальти не знаю даже . Многие говоря фол после удара . Мол на удар не мешал . Ну так если я шипами снесу голову игроку после как он ударит тоже не пенальти? Думаю поставят . Так что фраза " на удар не мешал , фол был после удара " не катит
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    Цугундeр
    1724675310
    Потерпи ,Даня.. Наденешь розовые панталоны , сам будешь так судье говорить ..
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    ilich55
    1724675447
    Чем не тема для рассмотрения поведения судьи на заседании КДК? Этож прямая угроза!
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    zra78
    1724676779
    Ну например мы не знаем что говорил и творил на поле этот Глебов, судья вроде как наоборот помог ему, предупредив
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    ...уефан
    1724677424
    ...в связи с назревающим конфликтом между судейским корпусом и КДК, в одном лице и профессиональными футболистами и их клубами, в другом лице, предлагается клубам РПЛ обеспечить вживление онлайн-камер с высоким разрешением в лобные части черепа футболистам, принадлежащим данным клубам. Выполнить решение до 01.10.2024...
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    raritet
    1724679701
    А теперь представь Даня, ежели все паровозы перестанут ездить по рельсам? Пешком пойдешь по шпалам? Ты , родной пойми, кака радость для стрелочников всея Руси- Локомотив впереди. !!!Что впрочем как и должно быть. Где же ты видел чтобы ЛОКОМОТИВЫ ставили сзади. Куда ж смотреть Галактионову? Баринову в зад?
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    Интерес
    1724696625
    Раз все стороны недовольны,то судейство надо оценивать как честное.А чего ещё надо,если "Зенит" недоволен???Это же практически революция в судействе!
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    Vert255
    1724726946
    Всех судей рпл кто косячет отправлять во вторую лигу,пускай сидят,опыта набираются.
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    Андрей-Чекин-google
    1724764683
    Почувствовал себя Соболевым, уже и судейство обсуждает.А как же, агент говорит что им много клубов интересуются.
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    Zoge
    1724769219
    А судьи кто....?
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