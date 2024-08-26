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    • Экс-арбитр Федотов проанализировал спорный момент в матче «Локомотив» – «Ростов»

    Экс-арбитр Федотов проанализировал спорный момент в матче «Локомотив» – «Ростов»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с участием Жерзино Ньямси и Максима Осипенко.

    «Вроде нормально работал Москалeв, а потом наступила 62-я минута и удар по ноге Осипенко. Что такого мог увидеть Москалeв, что для него это не 11-метровый?

    Если он объяснил Шадыханову, что для него это не нарушение, то VAR не лезет. Скорее всего, так и было. Поэтому VAR здесь винить не надо.

    Это чисто решение Москалeва. Он посчитал так. И это скандал, потому что не назначен 11-метровый, а это явная возможность забить.

    Никому ничего непонятно, мне непонятно, потому что по всем рекомендациям это фол. Наверное, только Москалeву понятно», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.08.2024 22:25
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1724702115
    Дело сделано.Всё остальное-афтершоки.
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    FCSpartakM
    1724702587
    ничего не дадут. В матче англия -голландия такой же эпизод был, но сколько было людей, кто говорил, что это не пенальти. Тут разом все переобулись. Ключевое в этом то,что мяч уже отыгран был. Со своими трактовками уже сами себя запутали. Теперь каждый будет под ногу бить, чтобы заработать пенальти.
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    Чехов на Садовой
    1724714694
    И в нашем чемпе давали за такое пеналь и на евро давали и в чемпе немчуры давали за такое пенальти! Кто с деменцией - пересмотрите архив. Москалёв и безбородый никчёмные ,и видимо, продажные судейки.
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