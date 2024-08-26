Экс-арбитр Федотов проанализировал спорный момент в матче «Локомотив» – «Ростов»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с участием Жерзино Ньямси и Максима Осипенко.
- «Локомотив» дома победил «Ростов» со счетом 3:2.
- На 62-й минуте защитник хозяев поля ударил соперника по ноге в собственной штрафной площадке.
- Судья Владимир Москалев пенальти не назначил.
«Вроде нормально работал Москалeв, а потом наступила 62-я минута и удар по ноге Осипенко. Что такого мог увидеть Москалeв, что для него это не 11-метровый?
Если он объяснил Шадыханову, что для него это не нарушение, то VAR не лезет. Скорее всего, так и было. Поэтому VAR здесь винить не надо.
Это чисто решение Москалeва. Он посчитал так. И это скандал, потому что не назначен 11-метровый, а это явная возможность забить.
Никому ничего непонятно, мне непонятно, потому что по всем рекомендациям это фол. Наверное, только Москалeву понятно», – сказал Федотов.
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