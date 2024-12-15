Мостовой назвал трех лучших защитников РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой определил тройку лучших защитников первой части сезона РПЛ. Это Срджан Бабич («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов») и Жерзино Ньямси («Локомотив»).

– Кого бы вы назвали лучшими защитниками РПЛ по итогам первой части сезона?

– Однозначно Бабич. Второй – Осипенко из «Ростова», он еще и забивал много. Третьим назову Ньямси из «Локомотива».

– Бабич спрогрессировал в этом сезоне?

– Нет, у него нет прогресса. Я после первого матча Бабича за «Спартак» сказал, что это игрок основы. Для тех, кто не разбирается, может, он и спрогрессировал.

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