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    Мостовой назвал трех лучших защитников РПЛ

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой определил тройку лучших защитников первой части сезона РПЛ. Это Срджан Бабич («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов») и Жерзино Ньямси («Локомотив»).

    – Кого бы вы назвали лучшими защитниками РПЛ по итогам первой части сезона?

    – Однозначно Бабич. Второй – Осипенко из «Ростова», он еще и забивал много. Третьим назову Ньямси из «Локомотива».

    – Бабич спрогрессировал в этом сезоне?

    – Нет, у него нет прогресса. Я после первого матча Бабича за «Спартак» сказал, что это игрок основы. Для тех, кто не разбирается, может, он и спрогрессировал.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.12.2024 22:35
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    Комментарии (3)
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    Тинез Розоп
    1734293312
    А как же Нина , которая в 10 ку лучших защитников мира входит?
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    alefreddy
    1734341271
    может и так но нет ни одного уровня Видича
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