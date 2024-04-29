Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, в чем Москва лучше Парижа

Зимний новичок «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил Москву с Парижем.

Он считает, что российская столица чище и дешевле, чем французская.

«Каждый день мне все больше нравится жить в России. Я гуляю по городу, хожу в рестораны – живу полноценной жизнью.

Мне сложно сравнивать Москву с Парижем, потому что я только привыкаю к жизни в вашей стране. Но могу сказать, что на улицах Москвы чище, чем в Париже.

Где я трачу больше денег? В Москве иногда можно найти что-то дешевле или, наоборот, дороже. Например, в Москве сложно, но можно найти и купить кроссовки Nike, но они стоят очень дорого.

Если говорить в целом, думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже», – заявил Ньямси.