Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, в чем Москва лучше Парижа

Зимний новичок «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил Москву с Парижем.
Он считает, что российская столица чище и дешевле, чем французская.
«Каждый день мне все больше нравится жить в России. Я гуляю по городу, хожу в рестораны – живу полноценной жизнью.
Мне сложно сравнивать Москву с Парижем, потому что я только привыкаю к жизни в вашей стране. Но могу сказать, что на улицах Москвы чище, чем в Париже.
Где я трачу больше денег? В Москве иногда можно найти что-то дешевле или, наоборот, дороже. Например, в Москве сложно, но можно найти и купить кроссовки Nike, но они стоят очень дорого.
Если говорить в целом, думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже», – заявил Ньямси.
- Защитник перешел в «Локо» из «Страсбура».
- В составе новой команды он провел 5 матчей.
Источник: «РБ Спорт»