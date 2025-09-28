Игрок «Локомотива» поздравил Дембеле с получением «Золотого мяча»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал о переписке с форвардом «ПСЖ» Усманом Дембеле.
Оба футболиста являются воспитанниками «Ренна».
«Я болел за Дембеле и был уверен, что он возьмeт «Золотой мяч». Когда это произошло, очень сильно радовался. Одно дело – ожидания, другое – реальность.
Очень здорово, когда футболист, с которым ты вместе начинал, завоeвывает такую награду. Поздравил Усмана, написал сообщение. Он ответил», – заявил Ньямси.
- Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
- В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.
- Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.
Источник: «Чемпионат»