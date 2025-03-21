Легионер «Локомотива» назвал россиянина, который смог бы заиграть в Лиге 1

Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси считает, что в составе команды есть много игроков, способных выступать в Лиге 1.

– Кто из состава «Локомотива» смог бы сейчас заиграть в чемпионате Франции?

– Трудно так сразу и уверенно сказать. Батраков смог бы заиграть во французской лиге. В целом думаю, что у нас много игроков высокого уровня, кто мог бы играть в Лиге 1.