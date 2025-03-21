Легионер «Локомотива» назвал россиянина, который смог бы заиграть в Лиге 1

Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси считает, что в составе команды есть много игроков, способных выступать в Лиге 1.
– Кто из состава «Локомотива» смог бы сейчас заиграть в чемпионате Франции?
– Трудно так сразу и уверенно сказать. Батраков смог бы заиграть во французской лиге. В целом думаю, что у нас много игроков высокого уровня, кто мог бы играть в Лиге 1.
- В этом сезоне 19-летний Батраков принял участие в 27 матчах в составе «Локомотива», забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
- Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Legalbet