Защитник «Локомотива» Ньямси сравнил уровень РПЛ и чемпионата Франции

Зимний новичок «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил чемпионаты России и Франции.

Защитник перебрался в РПЛ из «Страсбура».

«Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно – во Франции упор делают на тактику, а в России – на физику.

«Локомотиву» было бы тяжело выиграть Лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5.

Во Франции необычный чемпионат – такие клубы, как «Лилль» или «Лион», сначала идут в топ-3 лиги, а потом падают на восьмое место.

Наши чемпионаты отличаются, но уровень примерно один и тот же. Я адаптировался к игре в России и летом не собираюсь уходить из «Локомотива», – заявил Ньямси.