Ньямси оценил шансы «Локомотива» на чемпионство

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси верит в чемпионские перспективы команды.

«Это прекрасно, что мы сейчас занимаем первое место в турнирной таблице. Нам важно сохранить сегодняшний поднятый дух и продолжать работать. Мы идем шаг за шагом.

Сколько процентов, что «Локомотив» станет чемпионом? Не знаю, я не очень хорош в статистике, но думаю, что шансы у нас неплохие. Мы должны идти к успеху постепенно – шаг за шагом. Я верю в нашу команду», – сказал Ньямси.