Названы условия для перехода Джикии в «Локомотив»

«Локомотив» готов подписать игрока «Химок» Георгия Джикию в случае, если сам продаст легионера из числа центральных защитников.

«Скорее всего, продадут Монтеса, но могут и Ньямси», – написал журналист Иван Карпов.

Сообщается, что Джикия находится в конце списка трансферных приоритетов «Локомотива», поскольку команда ориентирована, в первую очередь, на поиск игроков других амплуа.

В случае подписания Джикии, контракт с ним будет рассчитан на 1 год. Защитник будет зарабатывать в районе 5 миллионов рублей в месяц.

«Любопытно, что предложил он себя «Локомотиву» сам. И это восприняли в клубе позитивно. Там считают, что оборонительной линии не хватает русскоязычного дядьки, который мог бы передать опыт молодым и держать раздевалку + стать проводником идей тренера», – добавил Карпов.