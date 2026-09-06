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Локомотив
Жерзино Ньямси
Статистика
€ 3,50 млн
Жерзино Ньямси - статистика
Локомотив
22 января 1997 (29)
#5 | Защитник
194 см
Камерун
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
1' - 60'
60'
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Команда
И
Г
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Локомотив
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
Был в запасе
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