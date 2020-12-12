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    «Спартак» обвиняет тренера «Сочи» в расизме, а Жоаозиньо – в драке. Краткий разбор


    3.1
    Голосов: 7
    12.12.2020 22:25
    «Это наша земля».

    «Сочи» обыграл «Спартак» (1:0) в 18-м туре РПЛ. Главный герой матча – Кристиан Нобоа. Это он забил единственный и победный гол.

    Нобоа опять забил «Спартаку». И уже повторил лучшую статистику в карьере (в 35)

    Главная ситуация матча – возможный расизм в адрес Доменико Тедеско со стороны одного из тренеров «Сочи». Еще «Матч ТВ» показал кадры из подтрибунного помещения во время интервью Тедеско. Там была небольшая потасовка:

    Что известно по всей ситуации:

    • Доменико Тедеско рассказал такое: «В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать». Оказалось, что эти слова он услышал от тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Еще Тедеско поругался с Сосланом Джанаевым из-за затяжки времени. На русском языке спросил у него про деньги. Это показывал «Чемпионат».

    • «Спартак» пишет, что Бородин упоминал национальность Тедеско. Объяснение от Дмитрия Бородина в интервью Sport24: «Я сказал две фразы. Это наша земля и наш Колизей, хоть вы и «Спартак».

    • Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов со стороны клуба прямо обвинил Дмитрия Бородина в расизме. Сказал, что «Спартак» будет добиваться наказания для него и для «Сочи».

    • Во время разборок Жоаозиньо в подтрибунном помещении якобы толкал тренера Хинкеля. Это подтверждал и сам Хинкель. Жоаозиньо при этом говорит, что они просто поговорили. РПЛ уже разбирается в ситуации и проводит проверку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 7
    Комментарии33
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      Рейтинг: +3468

      Puddle 1 час назад

      Стол не сломал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +224

      Sterh 11 часов назад

      При чем тут расизм? Национализм - может быть. А так - Бородин и Тедеско, вроде, одной расы?)

      0
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      Рейтинг: +38

      Кандидов 19 часов назад

      Европеоиды, Рубероиды, Монголоиды. Полегчало тебе родной?))) Почему то нельзя печатать ****.а рубероиды можно. Тут правят пидероиды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +863

      Spirit_78 22 часа назад

      Тедеско - очередной оголтелый европеец, которому померещился расизм. Глупо и убого.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4964

      житель СПб 13 декабря, 13:53

      Я правильно понял? НЕМЕЦ Хинкель в РОССИИ обидел ТЕМНОКОЖЕГО гражданина РОССИИ? А тот стал с ним толкаться? Во-первых, все смешалось в доме Облонских, а во-вторых, как бы теперь во всей Германии в футбольных матчах не стали на колено вставать с извинениями...

      7
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб > житель СПб 13 декабря, 13:53

      Да, и действительно: неплохо бы в футбол играть! По любым правилам - нашим ли, европейским (это в связи с комментами Тедеско).

      3
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      Рейтинг: +38

      Кандидов > житель СПб 19 часов назад

      Нацист,гнида.

      0
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      Рейтинг: +4137

      polt 13 декабря, 12:28

      Вся эта дребедень раздута Спартаком из-за того, что на поле ничего не смогли добиться. Как то не по мужски себя выставили.

      8
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 12:17

      Свинарник никогда не может проиграть честно, всегда от него воняет!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +514

      Урия Гип 2 13 декабря, 11:04

      Спартаку надо заканчивать со скандалами и провокаицями и просто играть лучше. Сколько там вчера в створ ворот...?

      6
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      Рейтинг: +654

      Andrew01 13 декабря, 10:47

      Человека по связям с общественностью Спартака пора гнать в зашей из-за некомпетентности, проявление расизма может быть между расами (европейцы, африканцы, азиаты и т.д.), тут оба представителя европеоидной расы, поэтому тут максимум национализм... и то не факт, просто тренер вратарей Сочи страстный поклонник Соловьева)))) и не любит иностранцев, он любит шашлык))))

      4
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      Рейтинг: +678

      DemSerg > Andrew01 13 декабря, 12:01

      "европейцы, африканцы, азиаты и т.д" особенно улыбнуло. Из какой черной дыры вы повылазили, двоечники?)))))

      2
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      Рейтинг: +654

      Andrew01 > DemSerg 13 декабря, 15:06

      я не стал писать "белые, черные и узкоглазые", хотел более толерантно выразиться, кто хотел, тот понял всё, а для особо одаренных приходится расшифровывать)))))

      0
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      Рейтинг: +14592

      vladimir-7 13 декабря, 10:27

      Кабанчика пора отстреливать.

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