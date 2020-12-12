«Спартак» обвиняет тренера «Сочи» в расизме, а Жоаозиньо – в драке. Краткий разбор

«Это наша земля».

«Сочи» обыграл «Спартак» (1:0) в 18-м туре РПЛ. Главный герой матча – Кристиан Нобоа. Это он забил единственный и победный гол.

Нобоа опять забил «Спартаку». И уже повторил лучшую статистику в карьере (в 35)

Главная ситуация матча – возможный расизм в адрес Доменико Тедеско со стороны одного из тренеров «Сочи». Еще «Матч ТВ» показал кадры из подтрибунного помещения во время интервью Тедеско. Там была небольшая потасовка:

Матч «Сочи» и «Спартака» снова закончился скандаломВ подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперниковНу и жесть:https://t.co/8gGQ9X27wL pic.twitter.com/s7a4WiDKgm — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2020

Что известно по всей ситуации:

• Доменико Тедеско рассказал такое: «В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать». Оказалось, что эти слова он услышал от тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Еще Тедеско поругался с Сосланом Джанаевым из-за затяжки времени. На русском языке спросил у него про деньги. Это показывал «Чемпионат».

• «Спартак» пишет, что Бородин упоминал национальность Тедеско. Объяснение от Дмитрия Бородина в интервью Sport24: «Я сказал две фразы. Это наша земля и наш Колизей, хоть вы и «Спартак».

• Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов со стороны клуба прямо обвинил Дмитрия Бородина в расизме. Сказал, что «Спартак» будет добиваться наказания для него и для «Сочи».

• Во время разборок Жоаозиньо в подтрибунном помещении якобы толкал тренера Хинкеля. Это подтверждал и сам Хинкель. Жоаозиньо при этом говорит, что они просто поговорили. РПЛ уже разбирается в ситуации и проводит проверку.