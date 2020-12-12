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    Нобоа опять забил «Спартаку». И уже повторил лучшую статистику в карьере (в 35)


    4.5
    Голосов: 2
    12.12.2020 20:00
    «Сочи» ни разу не проиграл «Спартаку» в сезоне.

    «Спартак» проиграл «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ. Единственный гол забил Кристиан Нобоа. Теперь у него набралось восемь мячей за 14 матчей. Это повторение личного рекорда по голам за сезон, который был еще в «Рубине». Главное – Нобоа снова забил «Спартаку». Это уже его седьмой гол в ворота «Спартака» за всю карьеру в России.

    Команды Нобоа проиграли только один матч со «Спартаком», где он забивал. Был даже гол в сезоне, который проводился по системе весна-осень:

    • 2010. «Спартак» – «Рубин» – 0:1
    • 2011/12. «Рубин» – «Спартак» – 3:0
    • 2012/13. «Спартак» – «Динамо» – 1:5
    • 2015/16. «Ростов» – «Спартак» – 2:0
    • 2017/18. «Рубин» – «Спартак» – 1:2
    • 2020/21. «Спартак» – «Сочи» – 2:2
    • 2020/21. «Сочи» – «Спартак» – 1:0

    В сезоне-2020/21 «Сочи» набрал 15 очков в играх, где забивал Нобоа. Это половина от общего показателя за 18 матчей. В прошлом сезоне у «Сочи» было 33 очка за 30 игр. Тогда клуб спасся от вылета и занял 12-е место. Нобоа завершил тот турнир со статистикой 4+4.

    В «Сочи» Нобоа чувствует себя максимально комфортно. Еще весной он рассказывал о жизни в городе: «Сейчас живу в Сочи, и погода здесь супер. Даже не похоже, что это в России. В Ростове-на-Дону даже не так тепло зимой. Мне очень нравится в Сочи».

    Кристиану Нобоа уже 35 лет. В этом возрасте он остается главным бомбардиром «Сочи». Его контракт действует до лета 2021 года. Прямо сейчас Transfermarkt оценивает Нобоа в миллион евро. Никаких намеков на возможное завершение карьеры он не давал.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Сочи»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -61

      Nariman27 12 декабря, 22:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если бы не судейка куй бы этот лошок забил бомжары епучие

      -4
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      ...
      Рейтинг: +2391

      sobaka120982 > Nariman27 23 часа назад

      какая же су.а тебя родила?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2299

      кошмарик 12 декабря, 20:22

      Кристиан один из лучших легионеров в России за все время! успехов ему!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1925

      Иван Петров 1986 12 декабря, 20:10

      Да спартаку кто только не забивал и это сейчас не достижение для игрока.

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