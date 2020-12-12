Нобоа опять забил «Спартаку». И уже повторил лучшую статистику в карьере (в 35)

«Сочи» ни разу не проиграл «Спартаку» в сезоне.

«Спартак» проиграл «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ. Единственный гол забил Кристиан Нобоа. Теперь у него набралось восемь мячей за 14 матчей. Это повторение личного рекорда по голам за сезон, который был еще в «Рубине». Главное – Нобоа снова забил «Спартаку». Это уже его седьмой гол в ворота «Спартака» за всю карьеру в России.

Команды Нобоа проиграли только один матч со «Спартаком», где он забивал. Был даже гол в сезоне, который проводился по системе весна-осень:

2010 . «Спартак» – «Рубин» – 0:1

. «Спартак» – «Рубин» – 0:1 2011/12 . «Рубин» – «Спартак» – 3:0

. «Рубин» – «Спартак» – 3:0 2012/13 . «Спартак» – «Динамо» – 1:5

. «Спартак» – «Динамо» – 1:5 2015/16 . «Ростов» – «Спартак» – 2:0

. «Ростов» – «Спартак» – 2:0 2017/18 . «Рубин» – «Спартак» – 1:2

. «Рубин» – «Спартак» – 1:2 2020/21 . «Спартак» – «Сочи» – 2:2

. «Спартак» – «Сочи» – 2:2 2020/21. «Сочи» – «Спартак» – 1:0

В сезоне-2020/21 «Сочи» набрал 15 очков в играх, где забивал Нобоа. Это половина от общего показателя за 18 матчей. В прошлом сезоне у «Сочи» было 33 очка за 30 игр. Тогда клуб спасся от вылета и занял 12-е место. Нобоа завершил тот турнир со статистикой 4+4.

В «Сочи» Нобоа чувствует себя максимально комфортно. Еще весной он рассказывал о жизни в городе: «Сейчас живу в Сочи, и погода здесь супер. Даже не похоже, что это в России. В Ростове-на-Дону даже не так тепло зимой. Мне очень нравится в Сочи».

Кристиану Нобоа уже 35 лет. В этом возрасте он остается главным бомбардиром «Сочи». Его контракт действует до лета 2021 года. Прямо сейчас Transfermarkt оценивает Нобоа в миллион евро. Никаких намеков на возможное завершение карьеры он не давал.