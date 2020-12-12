«Всем скажу, что ты расист». Тедеско в перерыве матча в Сочи поругался с экс-вратарем «Зенита» Бородиным

В перерыве матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско случился конфликт не с игроком, а с тренером вратарей соперника Дмитрием Бородиным. Немец посчитал поведение коллеги расизмом.

– Ты на нашей территории, веди себя прилично, – сказал Бородин Тедеско.

– Я скажу всем, что ты расист, – ответил немец.