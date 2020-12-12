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  • «Всем скажу, что ты расист». Тедеско в перерыве матча в Сочи поругался с экс-вратарем «Зенита» Бородиным

«Всем скажу, что ты расист». Тедеско в перерыве матча в Сочи поругался с экс-вратарем «Зенита» Бородиным

12 декабря 2020, 20:37
35

В перерыве матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско случился конфликт не с игроком, а с тренером вратарей соперника Дмитрием Бородиным. Немец посчитал поведение коллеги расизмом.

– Ты на нашей территории, веди себя прилично, – сказал Бородин Тедеско.

– Я скажу всем, что ты расист, – ответил немец.

  • Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
  • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
  • «Сочи» занимает 5-е место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Зенит Бородин Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (35)
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zra78
1607796572
Н.е.гры раздражают своим поведением на фоне банана,но уиггеры вообще убивают......
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Ганнибал Лектор
1607796674
Надо каленым железом выжигать этот цирк. Всех этих расисто-феминисто-лбгт трепачей брать и затыкать. Жестко и грубо
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Chingis17rus
1607796707
Я всем скажу)))) по мужски ответил)
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portero
1607797244
Стукачёк.....
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мы_не_рабы
1607797491
Не читайте "бомбардир" на ночь и до еды. Такую пургу несёт. Завтра всё узнаем из официальных источников. Кто, кого, как и зачто. Хотя правда у каждого своя.
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КаДеС
1607797714
Даже если он ему сказал про Россию, что это наша территория, и попросил его вести хорошо или убираться, то в чём проблема? Я не нацист, и уважаю любую нацию, но я считаю, что это наш дом и надо уважительно к нему относиться, иначе гуляй отсюда. Нет неприязни к Тедеско и искренне жду от него результатов в Спартаке, но такое поведение(про ответ) - фуфло.
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KarkkiNik
1607797796
В заголовке Зенит упомянули специально? Он тренер Сочи сейчас! Для чего писать "Экс-вратарь Зенита" рядом со словами про расизм?? Попытка создать инфоповод по старой больной теме? Журналюги поганые. Заголовок "Тедеско в перерыве матча в Сочи поругался с тренером вратарей «Сочи» Бородиным" звучит очень логично и правильно по факту. Но нет, в заголовке стоит Зенит, и мы все понимаем почему.
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ivany4
1607799613
Зенит и расизм всегда стояли рядом. Непомнящим - бананы в уши!!! Мало, что своих квалифицированных игроков и тренеров мало, так теперь еще и не каждого дозовешься. А если дозовешься, то такие бабки заломят, мама не горюй. Ну и кто еще сомневается, что радужные, с северной окраины, развалили футбол???
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Nariman27
1607799898
БОМЖИ ВОНЮЧИЕ ***** **** С НИХ ВЗЯТЬ
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Nariman27
1607800031
П И Д Р И Л Ы
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