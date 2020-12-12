«Всем скажу, что ты расист». Тедеско в перерыве матча в Сочи поругался с экс-вратарем «Зенита» Бородиным

В перерыве матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско случился конфликт не с игроком, а с тренером вратарей соперника Дмитрием Бородиным. Немец посчитал поведение коллеги расизмом.
– Ты на нашей территории, веди себя прилично, – сказал Бородин Тедеско.
– Я скажу всем, что ты расист, – ответил немец.
- Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
- «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
- «Сочи» занимает 5-е место.
Источник: «Чемпионат»