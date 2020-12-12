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    «Всем скажу, что ты расист». Тедеско в перерыве матча в Сочи поругался с экс-вратарем «Зенита» Бородиным

    В перерыве матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско случился конфликт не с игроком, а с тренером вратарей соперника Дмитрием Бородиным. Немец посчитал поведение коллеги расизмом.

    – Ты на нашей территории, веди себя прилично, – сказал Бородин Тедеско.

    – Я скажу всем, что ты расист, – ответил немец.

    • Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
    • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • «Сочи» занимает 5-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2020 20:37
    Комментарии44
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      Рейтинг: +3468

      Puddle 13 декабря, 17:01

      Бородин попросил Педеско не визжать и всё! Такой цирк был вчера

      1
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      Рейтинг: +2454

      Masteralex 13 декабря, 14:27

      так тут речь даже не про Россию была, а про то, что Спартак играл в гостях, причём здесь расизм, вывод: тедеско просто чмошник и скоро его уберут

      2
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб 13 декабря, 13:47

      Да, и еще. Немцу в России вообще бы о расизме лучше помолчать... Помолчать!

      0
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 13 декабря, 07:09

      Однако!
      "Сдается нам, мил человек. Что ты стукачок. Дурилка картонная" (С)
      Это про цiганенка, что ли?
      И, кстати, если Тедеска кидался на Жоазиньо, то тут двойная статья. За "расизм" и "маленьких обижал".

      1
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      Рейтинг: +712

      Юрэс 12 декабря, 22:46

      Я за РОССИЮ!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -61

      Nariman27 12 декабря, 22:07

      П И Д Р И Л Ы

      -1
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      Рейтинг: +1877

      Бриг 12 декабря, 22:05

      Жалко спартачек. Уже "фарм-клубам" проигрываем.

      2
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      Рейтинг: -61

      Nariman27 > Бриг 12 декабря, 22:06

      ТЕРПИЛА **** ВАШ СУДЕЙКА *******

      -3
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      Рейтинг: -61

      Nariman27 12 декабря, 22:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      БОМЖИ ВОНЮЧИЕ ***** **** С НИХ ВЗЯТЬ

      -4
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      Рейтинг: +7018

      ivany4 12 декабря, 22:00

      Зенит и расизм всегда стояли рядом.
      Непомнящим - бананы в уши!!!
      Мало, что своих квалифицированных игроков и тренеров мало, так теперь еще и не каждого дозовешься. А если дозовешься, то такие бабки заломят, мама не горюй.
      Ну и кто еще сомневается, что радужные, с северной окраины, развалили футбол???

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2736

      general.lizyukov > ivany4 13 декабря, 00:39

      какое отношение этот убогий германо-макаронник имеет к расизму?

      1
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      ...
      Рейтинг: +7018

      ivany4 > general.lizyukov 13 декабря, 02:55

      Твой пост, лишнее тому подтверждение, что у фанатов рукоблубной команды мозгов совсем нет.

      -2
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      Рейтинг: +2736

      general.lizyukov > ivany4 13 декабря, 07:55

      А у тебя есть? Расизм - основан на различии рас. Этот тедеско такой же европеид, как и Бородин - откуда расизм взялся?

      3
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      Рейтинг: +19375

      DOCTOR PENALTY 12 декабря, 21:39

      Тренера Тедеско поразил новый вид вируса, этот мутант прилетел из Парижа со стадиона ПСЖ. Хорошо, что остался жив, здоров и невредим тренер Дима Бородин. Дурдом какой-то начался.

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