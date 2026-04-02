Семак допустил, что «Зенит» ему вскоре надоест

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о стрессовой составляющей своей работы.
– Если все-таки такой момент наступит, согласитесь ли работать в менее именитом и богатом клубе или займетесь не связанным с футболом бизнесом и посвятите больше времени семье?
– Строить долгосрочные планы – не мое. Возможно, самому надоест постоянно пребывать в условиях стресса, который неизбежен при ставящихся перед «Зенитом» задачах. Работа тренером предполагает их решение. Даже в детском футболе перед тренером они всегда стоят. В другой сфере деятельности себя не пробовал и о том, чтобы попробовать, тоже не задумывался.
- Семак ранее ответил на вопросы о размере своей зарплаты.
- Он возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года. Он пришел из «Уфы». Вернувшись в Санкт-Петербург, тренер привел клуб к шести подряд чемпионствам. Гегемония была прервана в прошлом году, когда титул достался «Краснодару».
- Сейчас «Зенит» также борется с «Краснодаром» за чемпионство. От лидирующих южан петербуржцы отстают на очко.
Источник: «Р-Спорт»