«Мутко против»: Тедеско дисквалифицирован на три матча за инцидент в матче «Сочи» – «Спартак»

Пришлет телеграмму прошу вычесть из з/п при увольнении, там отступных не сосчитать. Кстати вопрос к КДК что стало с тем смелым парнем что отпинал судью на арене в Грозном ? Сколько он заплатил или судья еще должен остался ?
КДК РФС вынес наказание главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско за поведение на матче 18-го тура РПЛ с «Сочи». Во время игры он показывал скамейке хозяев жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.
- Тедеско считает, что тренер «Сочи» Бородин оскорбил его на расовой почве.
- Помощник Тедеско Андреас Хинкель подрался с Жоаозиньо.
Немецкий специалист получил три матча дисквалификации и был оштрафован на 50 тысяч рублей. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тысяч рублей. Полузащитник сочинцев Жоаозиньо признан невиновным.