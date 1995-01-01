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    «Мутко против»: Тедеско дисквалифицирован на три матча за инцидент в матче «Сочи» – «Спартак»

    КДК РФС вынес наказание главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско за поведение на матче 18-го тура РПЛ с «Сочи». Во время игры он показывал скамейке хозяев жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.

    Немецкий специалист получил три матча дисквалификации и был оштрафован на 50 тысяч рублей. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тысяч рублей. Полузащитник сочинцев Жоаозиньо признан невиновным.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +18623

      silver29 6 минут назад

      Пришлет телеграмму прошу вычесть из з/п при увольнении, там отступных не сосчитать. Кстати вопрос к КДК что стало с тем смелым парнем что отпинал судью на арене в Грозном ? Сколько он заплатил или судья еще должен остался ?

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      Рейтинг: +5091

      порт 15 минут назад

      Будет отбывать дисквалификацию в самолёте.

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      Рейтинг: +1301

      Obojaemiy 36 минут назад

      Бомжатина Миллеровская все купила... Олени драться полезли и только штраф 50 тыс... да они в ресторане за раз больше оставляют..

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      Рейтинг: +6966

      Литейный4 47 минут назад

      Не выпускать из страны, пока полтос в КДК не зашлёт. Стыдно за Спартак. Гыгыгы

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      Рейтинг: +6966

      Литейный4 48 минут назад

      Вовремя физрук свои манатки собрал. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4259

      Давид59 1 час назад

      Вопрос - сможет ли отбыть дискву. Он, вроде, не хочет возвращаться. Или получится как с Ганчаренко?

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