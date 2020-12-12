Бородин: «Я сказал Тедеско, что это наша земля и наш Колизей»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о перепалке с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Немец посчитал реплику коллеги расизмом.

«Я сказал две фразы: это наша земля и наш Колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», – сказал экс-голкипер «Зенита» Бородин.