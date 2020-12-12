Бородин: «Я сказал Тедеско, что это наша земля и наш Колизей»

Тедеску - лузер в коротких штанишках. Это понятно было сразу. Всем. Кроме Федуна. Вот эта непонятливость - главный бич мяса.
Смешно смотреть на всех этих свинорылых истеричек - играют так себе, на пять копеек, а апломба на рупь с полтинной...
Тедеска выдохлась, отсюда и сопли...
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о перепалке с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Немец посчитал реплику коллеги расизмом.
«Я сказал две фразы: это наша земля и наш Колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», – сказал экс-голкипер «Зенита» Бородин.
- Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- «Сочи» занимает 5-е место.