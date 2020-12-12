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    Бородин: «Я сказал Тедеско, что это наша земля и наш Колизей»

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о перепалке с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Немец посчитал реплику коллеги расизмом.

    «Я сказал две фразы: это наша земля и наш Колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», – сказал экс-голкипер «Зенита» Бородин.

    • Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • «Сочи» занимает 5-е место.

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    Источник: Sport24

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    12.12.2020 21:08
    Комментарии27
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      Рейтинг: +560

      Zenit_Zenit 13 декабря, 11:59

      Тедеску - лузер в коротких штанишках. Это понятно было сразу. Всем. Кроме Федуна. Вот эта непонятливость - главный бич мяса.
      Смешно смотреть на всех этих свинорылых истеричек - играют так себе, на пять копеек, а апломба на рупь с полтинной...
      Тедеска выдохлась, отсюда и сопли...

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      Рейтинг: +20

      x800ат 13 декабря, 09:34

      Не ходи в мою песочницу и не писай в мой горшок

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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 13 декабря, 00:31

      Где тут расизм в этих фразах? И потом, кем себя считает тедеску?

      Кстати, на каком языке они общались? Неужели тедеску знает русский?

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      Рейтинг: +859

      serglider 13 декабря, 00:23

      Я так понимаю Тедеско решил сдриснуть из России, но так как у него действующий контракт, то замутить при этом тему "расизма", припоминаю когда англосаксы не захотели платить Капелле, который тренировал английскую сборную, то его то же слили под предлогом борьбы с расизмом))) А Тедеско решил "слиться" сам))) да еще и бабосы отжать у Спартака, что бы не поднимать скандал в ФИФА и разбирательств в судах!

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      Рейтинг: +1453

      Retiremen_VMF 12 декабря, 23:32

      Жоазиньо (темнокожий, гражданин России кто не в курсе) расист. Тедеску по крайней мере так утверждает. Сума по сходили на этом расизме. Кто первый крикнул тот и не расист. Когда в России был расизм?

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      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод 12 декабря, 22:49

      Где расизьм то ? Тодеска . Тогда надписи советских солдат на рейхстаге в 45-м - это вандализм .

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      Рейтинг: +1899

      alll-333 12 декабря, 22:45

      Ничё, что в России есть пословица: это наша корова и мы будем её доить. Всё остальное- производные от неё. Так что Тедеско ошибается: это не национализм и не расизм, а национальное достояние российской словесности.

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      Рейтинг: +5336

      KPCCSPB 12 декабря, 22:43

      Ахаха, скоро смотреть косо на этих ранимых мальчиков будет нельзя, одно нытье, владельца, тренера, игроков, болел, сборище истеричек.

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      Рейтинг: +6384

      NewLife 12 декабря, 22:30

      Никто свечку не держал и близко не слышал, что там было на самом деле, а комменты, в том числе фашистские, потоком льются. Не судите, да не судимы будете.

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      Рейтинг: +1877

      Бриг 12 декабря, 22:09

      Жалко спартачек. Уже "фарм-клубам" проигрываем.

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