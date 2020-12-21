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  • Бородин: «Комитету по этике стоит заняться высказываниями Тедеско»

Бородин: «Комитету по этике стоит заняться высказываниями Тедеско»

21 декабря 2020, 17:53
6

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.

«Решением заседания КДК я удовлетворен. В принципе мы соглашаемся с позицией, которое сегодня было принято на КДК.

Хочется еще сказать, что от главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча были не совсем корректные высказывания в мой адрес. Имею ввиду обвинения непосредственно в расизме.

Доменико Тедеско человек публичный, и эти слова его точно не красят. Тем более, что сегодняшнее заседание комиссии подтвердило, что никаких расистских намеков с моей стороны в его адрес не было.

Так что, я не знаю какой-то орган… есть комитет по этике, может быть им стоит заняться этими высказываниями. Тем более, что они получили огласку и сегодня дошли до определенных комитетов в Европе, с которыми связывались представители КДК, чтобы принять решение.

Повторюсь, что этого всего могло и не быть, если бы мною и Доменико был зарыт топор там, в перерыве матча, что я ему и предлагал сделать. Все-таки футбол — это эмоциональная игра, все бывают на эмоциях в разгар борьбы, поэтому иногда можно наговорить лишнего.

Но, когда эмоции остывают, то можно оставаться нормальными людьми и совершенно спокойно можно было там на месте решить, если, конечно у него были ко мне какие-то вопросы, а не выносить на пресс-конференцию.

Получилось, как в боях без правил, когда до поединка они устраивают трештокинг. Все-таки у нас другой вид спорта», – приводит слова Бородина Sport24.

  • Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).
  • Тедеско считает, что Бородин оскорбил его на расовой почве.
  • В FARE не считают высказывание Бородина в адрес Тедеско расизмом.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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ySS
1608563052
Пиарится гражданин, да и журналюгам скучно)
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порт
1608564410
А за клевету Тедеско могли бы и к уголовной ответственности привлечь.
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Hektor 84
1608571544
Все мы знаем откуда идет финансирование комитета по этике.
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NewLife
1608572454
Какое любимое занятие дебилов при должности? Учить морали других с бревнов у себя в глазу.
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rquog1479
1608590173
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zigbert
1608643585
Наказания Тедеско ему показалось мало но за своей речью тоже надо следить.
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