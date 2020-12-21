Бородин: «Комитету по этике стоит заняться высказываниями Тедеско»

А за клевету Тедеско могли бы и к уголовной ответственности привлечь.
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.
«Решением заседания КДК я удовлетворен. В принципе мы соглашаемся с позицией, которое сегодня было принято на КДК.
Хочется еще сказать, что от главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча были не совсем корректные высказывания в мой адрес. Имею ввиду обвинения непосредственно в расизме.
Доменико Тедеско человек публичный, и эти слова его точно не красят. Тем более, что сегодняшнее заседание комиссии подтвердило, что никаких расистских намеков с моей стороны в его адрес не было.
Так что, я не знаю какой-то орган… есть комитет по этике, может быть им стоит заняться этими высказываниями. Тем более, что они получили огласку и сегодня дошли до определенных комитетов в Европе, с которыми связывались представители КДК, чтобы принять решение.
Повторюсь, что этого всего могло и не быть, если бы мною и Доменико был зарыт топор там, в перерыве матча, что я ему и предлагал сделать. Все-таки футбол — это эмоциональная игра, все бывают на эмоциях в разгар борьбы, поэтому иногда можно наговорить лишнего.
Но, когда эмоции остывают, то можно оставаться нормальными людьми и совершенно спокойно можно было там на месте решить, если, конечно у него были ко мне какие-то вопросы, а не выносить на пресс-конференцию.
Получилось, как в боях без правил, когда до поединка они устраивают трештокинг. Все-таки у нас другой вид спорта», – приводит слова Бородина Sport24.
- Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).
- Тедеско считает, что Бородин оскорбил его на расовой почве.
- В FARE не считают высказывание Бородина в адрес Тедеско расизмом.