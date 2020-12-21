Бородин: «Комитету по этике стоит заняться высказываниями Тедеско»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.

«Решением заседания КДК я удовлетворен. В принципе мы соглашаемся с позицией, которое сегодня было принято на КДК.

Хочется еще сказать, что от главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча были не совсем корректные высказывания в мой адрес. Имею ввиду обвинения непосредственно в расизме.

Доменико Тедеско человек публичный, и эти слова его точно не красят. Тем более, что сегодняшнее заседание комиссии подтвердило, что никаких расистских намеков с моей стороны в его адрес не было.

Так что, я не знаю какой-то орган… есть комитет по этике, может быть им стоит заняться этими высказываниями. Тем более, что они получили огласку и сегодня дошли до определенных комитетов в Европе, с которыми связывались представители КДК, чтобы принять решение.

Повторюсь, что этого всего могло и не быть, если бы мною и Доменико был зарыт топор там, в перерыве матча, что я ему и предлагал сделать. Все-таки футбол — это эмоциональная игра, все бывают на эмоциях в разгар борьбы, поэтому иногда можно наговорить лишнего.

Но, когда эмоции остывают, то можно оставаться нормальными людьми и совершенно спокойно можно было там на месте решить, если, конечно у него были ко мне какие-то вопросы, а не выносить на пресс-конференцию.

Получилось, как в боях без правил, когда до поединка они устраивают трештокинг. Все-таки у нас другой вид спорта», – приводит слова Бородина Sport24.