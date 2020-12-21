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    Бородин: «Комитету по этике стоит заняться высказываниями Тедеско»

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.

    «Решением заседания КДК я удовлетворен. В принципе мы соглашаемся с позицией, которое сегодня было принято на КДК.

    Хочется еще сказать, что от главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча были не совсем корректные высказывания в мой адрес. Имею ввиду обвинения непосредственно в расизме.

    Доменико Тедеско человек публичный, и эти слова его точно не красят. Тем более, что сегодняшнее заседание комиссии подтвердило, что никаких расистских намеков с моей стороны в его адрес не было.

    Так что, я не знаю какой-то орган… есть комитет по этике, может быть им стоит заняться этими высказываниями. Тем более, что они получили огласку и сегодня дошли до определенных комитетов в Европе, с которыми связывались представители КДК, чтобы принять решение.

    Повторюсь, что этого всего могло и не быть, если бы мною и Доменико был зарыт топор там, в перерыве матча, что я ему и предлагал сделать. Все-таки футбол — это эмоциональная игра, все бывают на эмоциях в разгар борьбы, поэтому иногда можно наговорить лишнего.

    Но, когда эмоции остывают, то можно оставаться нормальными людьми и совершенно спокойно можно было там на месте решить, если, конечно у него были ко мне какие-то вопросы, а не выносить на пресс-конференцию.

    Получилось, как в боях без правил, когда до поединка они устраивают трештокинг. Все-таки у нас другой вид спорта», – приводит слова Бородина Sport24.

    • Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).
    • Тедеско считает, что Бородин оскорбил его на расовой почве.
    • В FARE не считают высказывание Бородина в адрес Тедеско расизмом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5092

      порт 12 минут назад

      А за клевету Тедеско могли бы и к уголовной ответственности привлечь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12357

      alarm 33 минуты назад

      зачётно отодрали хряков в сочи, а в питере добили!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1380

      ySS 34 минуты назад

      Пиарится гражданин, да и журналюгам скучно)

      0
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