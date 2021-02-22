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    Бородин: «Болельщики «Спартака» везде видят заговор и говорят, что их убивают»

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

    – «Спартак» сильно недоволен судейством в матчах с «Сочи». Два года странная ситуация с пенальти. Началось все с Понсе и Заболотного.

    — Какой там пенальти?! Понсе бьет, прокидывает, Заболотный играет этот мяч, а в него на полной скорости еще и врезаются.

    Я понимаю, у «Спартака» огромная армия болельщиков, и это естественно, что они видят везде заговор и говорят, что их убивают. Но практика показывает, что это идет как синусоида: где-то очки пришли, но где-то, наоборот, их отняли.

    — Когда говорят, что судьи помогают «Сочи» — какие у вас эмоции?

    — Я об этом совсем не думаю. Мне все равно. Я сосредоточен на результатах своей команды. Другое дело, что можно найти много похожих моментов, где в одних ситуациях дается пенальти, в других — нет. И это методическая проблема.

    Вы судейским корпусом приезжайте, всех соберите, покажите нарезки и скажите, что в этой ситуации мы будем ставить пенальти, в этой ситуации мы будем удалять, в этой ситуации будет желтая, в этой — не будет. Донесите это до всех команд, а потом в сезоне держите планку. Тогда все вопросы отпадут.

    В Европе, например, VAR 10 секунд смотрят, и игра продолжается. У нас же по две минуты судья стоит слушает, потом еще бежит смотреть, и все растягивается на очень долгое время. И ведь бывают ключевые моменты матча, когда одна команда массированно давит, но возникает передышка — и преимущество теряется.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7602

      NewLife 34 минуты назад

      Если у этого вратаришки такой широкий кругозор, что вы его только о Спартаке спрашиваете. Что, иначе вас читать не будут ? Спартаку надо с таких желтых помоек, как С-Э и Спорт 24, роялти взимать за бесплатное бесконечное упоминание названия клуба.
      Какой позор, тупица из команды мутанта , у которой нет болельщиков, позволяет себе наглость придираться к миллионной армии болельщиков прославленного клуба.

      0
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      Рейтинг: +4166

      Павелий 36 минут назад

      Клуб Зенит-3 должен исчезнуть в небытие вместе с такими газпромовскими прихвостнями, как дырка-Бородин.

      1
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      Рейтинг: +23064

      пьяныйхоровод > Павелий 9 минут назад

      Купи себе ещё один диплом и узбагойся .

      -1
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      Рейтинг: +5484

      nik55 45 минут назад

      пустой треп

      1
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      Рейтинг: +6668

      Puddle 47 минут назад

      Приведу пример с данного сайта: Персона_Лада_Гранта, ЛГБТ-Борат и неповторимый визгарь Литлбой! Гыгыгы

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