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  • Бородин: «Болельщики «Спартака» везде видят заговор и говорят, что их убивают»

Бородин: «Болельщики «Спартака» везде видят заговор и говорят, что их убивают»

22 февраля 2021, 16:58
32

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

– «Спартак» сильно недоволен судейством в матчах с «Сочи». Два года странная ситуация с пенальти. Началось все с Понсе и Заболотного.

— Какой там пенальти?! Понсе бьет, прокидывает, Заболотный играет этот мяч, а в него на полной скорости еще и врезаются.

Я понимаю, у «Спартака» огромная армия болельщиков, и это естественно, что они видят везде заговор и говорят, что их убивают. Но практика показывает, что это идет как синусоида: где-то очки пришли, но где-то, наоборот, их отняли.

— Когда говорят, что судьи помогают «Сочи» — какие у вас эмоции?

— Я об этом совсем не думаю. Мне все равно. Я сосредоточен на результатах своей команды. Другое дело, что можно найти много похожих моментов, где в одних ситуациях дается пенальти, в других — нет. И это методическая проблема.

Вы судейским корпусом приезжайте, всех соберите, покажите нарезки и скажите, что в этой ситуации мы будем ставить пенальти, в этой ситуации мы будем удалять, в этой ситуации будет желтая, в этой — не будет. Донесите это до всех команд, а потом в сезоне держите планку. Тогда все вопросы отпадут.

В Европе, например, VAR 10 секунд смотрят, и игра продолжается. У нас же по две минуты судья стоит слушает, потом еще бежит смотреть, и все растягивается на очень долгое время. И ведь бывают ключевые моменты матча, когда одна команда массированно давит, но возникает передышка — и преимущество теряется.

Бородин: «У «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение»

Бородин: «Слышал, что у Тедеско есть прозвища «Плакса» и «Хамелеон». Эти ярлыки вешал не я»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Бородин Дмитрий
Комментарии (32)
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Павелий
1614003138
Клуб Зенит-3 должен исчезнуть в небытие вместе с такими газпромовскими прихвостнями, как дырка-Бородин.
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NewLife
1614003245
Если у этого вратаришки такой широкий кругозор, что вы его только о Спартаке спрашиваете. Что, иначе вас читать не будут ? Спартаку надо с таких желтых помоек, как С-Э и Спорт 24, роялти взимать за бесплатное бесконечное упоминание названия клуба. Какой позор, тупица из команды мутанта , у которой нет болельщиков, позволяет себе наглость придираться к миллионной армии болельщиков прославленного клуба.
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Боцман59rus
1614008461
Это у зенита синусоида, вРПЛ очки дают, а в Европе дерут... - вот такая арифметика породин
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zigbert
1614008990
Слишком много берет на себя Бородин, считая свое мнение правильным. О всех этих пенальти,назначенных или не назначенных все уже забыли а у него это зуд еще продолжается. Чем еще запомнился этот Бородин- это неумение вести себя во время матча и хамить. И спрашивать надо прежде всего с себя за свое отвратительное поведение.
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moskowcity-petrv
1614011053
Борода ты сказки своим внукам рассказывай.всё очевидно судьи на вашем довольствии
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moskowcity-petrv
1614011261
Судьи прекрасно знают что ошибаться в сторону дырявых и их шестёрок сочинских финансово выгодно можете дуплом своим крутить сколько хотите
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Иван Петров 1986
1614012503
Еше один бомжара на свет вылез.
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Старикан
1614018621
Уж заткнулся бы! Только бомжарским прихвостням не видно очевидного!
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Павелий
1614021199
А болельщики Зенита и его прихвостни в упор не видят судейских ошибок (которые видят ВСЕ!) в пользу газпромовских команд.
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алдан2014
1614035517
Бородин помалкивал бы,глядишь и за умного сошёл бы. Артемку хочет перегнать в словоблудии
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