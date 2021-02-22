Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бородин: «У «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение»

Бородин: «У «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение»

22 февраля 2021, 15:48
10

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

– Тедеско вел себя достаточно агрессивно. Мы знаем, что это его манера поведения так себя вести по отношению к судьям, к своим футболистам, болельщикам. И тут вопросов нет. Но когда ты обращаешься к тренерскому штабу соперника, провоцируя его своими действиями — это недопустимо.

Сначала я сказал ему: «Успокойся», но он продолжил. И тогда прозвучала эта фраза про Колизей. Но я обратил внимание на них еще до этого матча. Мы играли в первом туре со «Спартаком», счет был 2:2. И за Тедеско все время ходил какой-то человек и постоянно орал на судью. Я думаю: «А кто это такой?».

Специально зашел на сайт и увидел, что это переводчик. То есть, понимаете, у «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение. И вот в Сочи этот переводчик не приехал. Я же хотел с ним поговорить, но так сложилось, что главный тренер взял на себя удар.

— Когда была сказана фраза про Колизей?

— Во время первого тайма. Эмоции перехлестывали — сами знаете, как это бывает. У меня «Спартак» ассоциируется с Колизеем. В тот момент эта ассоциация родилась, и я ее высказал.

  • Бородин при встрече пожмет руку Тедеско.
  • FARE подтвердила, что в словах тренера «Сочи» не было дискриминации.
  • Тедеско дисквалифицировали на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками в адрес представителей «Сочи».

Бородин: «Слышал, что у Тедеско есть прозвища «Плакса» и «Хамелеон». Эти ярлыки вешал не я»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Бородин Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1614000216
Что вратарем был бездарным, что тренер полный 0.
Ответить
NewLife
1614002410
Тебе какое дело до этого ? Следи лучше за своим поведением.
Ответить
САДЫЧОК
1614004673
Как футболист-был посредственностью , тренер Никакой , как человек дерьм@ !
Ответить
paracetamol
1614005991
Давно пора свиней в ПФЛ сплавить. За свинское поведение!
Ответить
sobaka120982
1614010913
Смотрю в коментах накинулись на тренера вратарей Сочи... и думаю а ведь жданаев как заиграл!!!! Я понимаю чтотэто явно не заслуга Бородина так как учиться не чему, просто факт в том что Джанаев проводит колоссальный сезон!!!! Против быков как тащил!!!!!! Браво Сослан
Ответить
Иван Петров 1986
1614018781
Больших дебилов, чем бывшие игроки бомжей трудно сыскать. Сидели бы молча сошли бы за умных.
Ответить
moskowcity-petrv
1614038326
В сочи,даже тренер вратарей тухляк несёт, не приемлемо
Ответить
Старикан
1614070362
Сам немца спровоцировал, а теперь оправдывается и стрелки переводит! Бомжацкая тактика!
Ответить
subbotaspartak
1614089614
Тренер сочи вратарей выносит приговор Спартаку... КУ? КЮ...
Ответить
Hektor 84
1614463531
А у Сочи тренер вратарей кидается на всех и орет как шавка подзаборная
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
2
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
1
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
6
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
2
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
2
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
5
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
6
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+