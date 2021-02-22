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    Бородин: «У «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение»

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

    – Тедеско вел себя достаточно агрессивно. Мы знаем, что это его манера поведения так себя вести по отношению к судьям, к своим футболистам, болельщикам. И тут вопросов нет. Но когда ты обращаешься к тренерскому штабу соперника, провоцируя его своими действиями — это недопустимо.

    Сначала я сказал ему: «Успокойся», но он продолжил. И тогда прозвучала эта фраза про Колизей. Но я обратил внимание на них еще до этого матча. Мы играли в первом туре со «Спартаком», счет был 2:2. И за Тедеско все время ходил какой-то человек и постоянно орал на судью. Я думаю: «А кто это такой?».

    Специально зашел на сайт и увидел, что это переводчик. То есть, понимаете, у «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение. И вот в Сочи этот переводчик не приехал. Я же хотел с ним поговорить, но так сложилось, что главный тренер взял на себя удар.

    — Когда была сказана фраза про Колизей?

    — Во время первого тайма. Эмоции перехлестывали — сами знаете, как это бывает. У меня «Спартак» ассоциируется с Колизеем. В тот момент эта ассоциация родилась, и я ее высказал.

    • Бородин при встрече пожмет руку Тедеско.
    • FARE подтвердила, что в словах тренера «Сочи» не было дискриминации.
    • Тедеско дисквалифицировали на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками в адрес представителей «Сочи».

    Бородин: «Слышал, что у Тедеско есть прозвища «Плакса» и «Хамелеон». Эти ярлыки вешал не я»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +23064

      пьяныйхоровод 6 минут назад

      Переводчик чего ? Со свинского на человеческий ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6285

      САДЫЧОК 10 минут назад

      Как футболист-был посредственностью , тренер Никакой , как человек дерьм@ !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7603

      NewLife 48 минут назад

      Тебе какое дело до этого ? Следи лучше за своим поведением.

      0
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      Рейтинг: +8315

      Hektor 84 1 час назад

      Что вратарем был бездарным, что тренер полный 0.

      0
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      Рейтинг: +6668

      Puddle 1 час назад

      Ужасно стыдно за Сраптак! гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +13519

      alarm 1 час назад

      одно маленькое уточнение: не орёт — а визжит)

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