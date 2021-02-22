Бородин: «У «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

– Тедеско вел себя достаточно агрессивно. Мы знаем, что это его манера поведения так себя вести по отношению к судьям, к своим футболистам, болельщикам. И тут вопросов нет. Но когда ты обращаешься к тренерскому штабу соперника, провоцируя его своими действиями — это недопустимо.

Сначала я сказал ему: «Успокойся», но он продолжил. И тогда прозвучала эта фраза про Колизей. Но я обратил внимание на них еще до этого матча. Мы играли в первом туре со «Спартаком», счет был 2:2. И за Тедеско все время ходил какой-то человек и постоянно орал на судью. Я думаю: «А кто это такой?».

Специально зашел на сайт и увидел, что это переводчик. То есть, понимаете, у «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение. И вот в Сочи этот переводчик не приехал. Я же хотел с ним поговорить, но так сложилось, что главный тренер взял на себя удар.

— Когда была сказана фраза про Колизей?

— Во время первого тайма. Эмоции перехлестывали — сами знаете, как это бывает. У меня «Спартак» ассоциируется с Колизеем. В тот момент эта ассоциация родилась, и я ее высказал.

Бородин при встрече пожмет руку Тедеско.

FARE подтвердила, что в словах тренера «Сочи» не было дискриминации.

Тедеско дисквалифицировали на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками в адрес представителей «Сочи».

Бородин: «Слышал, что у Тедеско есть прозвища «Плакса» и «Хамелеон». Эти ярлыки вешал не я»