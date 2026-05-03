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Дмитрий Бородин
Статистика
Дмитрий Бородин - статистика
Завершил карьеру
8 октября 1977 (48), Санкт-Петербург
#23 | Вратарь
188 см | 82 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Кубок Дубая 2011
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо СПб
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Череповец
1 : 0
03.05.2026
Динамо СПб
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Динамо СПб
1 : 0
25.04.2026
Спартак-2
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Динамо СПб
3 : 0
11.04.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Муром
0 : 3
05.04.2026
Динамо СПб
1' - 90'
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