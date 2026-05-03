Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Череповец - Динамо СПб: обзор матча 03 мая 2026

Череповец
03.05.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Динамо СПб
62' М. Беляев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Череповец - Динамо СПб
Завершен
81'
Замена
Никита Хлусов ️️️️➡️️ Омар Попов
Замена
Денис Ковалевский ️️️️➡️️ Никита Пичугин
77'
Замена
Леон Айба ️️️️➡️️ Алексей Усанов
76'
75'
Замена
Илья Кубышкин ️️️️➡️️ Андрей Орлов
75'
Замена
Артем Ямангулов ️️️️➡️️ Дмитрий Курошев
Замена
Руслан Мальцев ️️️️➡️️ Роман Ткачев
70'
65'
Замена
Роман Торосян ️️️️➡️️ Артур Кошман
ГОЛ! 1:0! Мирон Беляев
Пас отдал Елисей Снегирев
62'
Замена
Елисей Снегирев ️️️️➡️️ Олег Кринкин
61'
Желтая карточка
Олег Кринкин
56'
Желтая карточка
Алексей Усанов
52'
45'
Замена
Егор Глухов ️️️️➡️️ Дмитрий Бородин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Череповец
13
Михаил Зыков
ВР
5
Никита Пичугин
ЛЗ
36
Роман Ткачев
ЛЗ
8
Олег Кринкин
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ПЗ
47
Дмитрий Серебряков
ПЗ
27
Даниял Гаджиев
ПЗ
7
Мирон Беляев
ЛП
30
Алексей Усанов
ЦП
77
Эльнур Халыгов
ПП
9
Илья Анциферов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
52
Виталий Хабаров
ЛЗ
24
Андрей Орлов
ЛЗ
5
Максим Полковников
ЦЗ
87
Артур Кошман
ПЗ
41
Дмитрий Курошев
ПЗ
44
Вячеслав Демин
ПЗ
23
Дмитрий Бородин
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Череповец
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
20
Елисей Снегирев
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Динамо СПб
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
77
Роман Торосян
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
99
Никита Хлусов
ЦЗ
3-2-3-1
13
Зыков
47
Серебряков
5
Пичугин
36
Ткачев
8
Кринкин
27
Гаджиев
7
Беляев
30
Усанов
77
Халыгов
9
Анциферов
3-2-1-2
86
Рыбиков
15
Масалов
52
Хабаров
5
Полковников
44
Демин
24
Орлов
23
Бородин
11
Умаров
9
Попов
36
Ткачев
96
Мальцев
96
Мальцев
36
Ткачев
8
Кринкин
20
Снегирев
20
Снегирев
8
Кринкин
30
Усанов
9
Айба
9
Айба
30
Усанов
5
Пичугин
14
Ковалевский
14
Ковалевский
5
Пичугин
23
Бородин
17
Глухов
17
Глухов
23
Бородин
24
Орлов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
24
Орлов
87
Кошман
77
Торосян
77
Торосян
87
Кошман
41
Курошев
19
Ямангулов
19
Ямангулов
41
Курошев
9
Попов
99
Хлусов
99
Хлусов
9
Попов
Остались в запасе
Череповец
Динамо СПб
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
Остались в запасе
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Череповец - Динамо СПб
2
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
20
15
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Череповец
Динамо СПб
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Череповец
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+