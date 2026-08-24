Зобнин сказал, как удалось забить гол «Зениту»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем голе в домашнем матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

– Расскажите про гол. Вы метили в этот угол?

– Нет, конечно. Глаза закрыл и ударил.

– О чем говорили в перерыве?

– «Зенит» контролировал мяч в первом тайме, говорили о том, как взять мяч под свой контроль. Хотели играть по счету, но при этом стараться контролировать игру.