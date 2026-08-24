Зобнин сказал, как удалось забить гол «Зениту»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем голе в домашнем матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).
– Расскажите про гол. Вы метили в этот угол?
– Нет, конечно. Глаза закрыл и ударил.
– О чем говорили в перерыве?
– «Зенит» контролировал мяч в первом тайме, говорили о том, как взять мяч под свой контроль. Хотели играть по счету, но при этом стараться контролировать игру.
- Зобнин отличился на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
- «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. «Зенит» идет 4-м с 9 баллами.
Источник: «Матч ТВ»