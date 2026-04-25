Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо СПб - Спартак-2: обзор матча 25 апреля 2026

Динамо СПб
25.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-2
37' Р. Умаров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Спартак-2
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Бородин
89'
87'
Замена
️️️️➡️️ Иван Сорокин
Замена
️️️️➡️️ Артур Кошман
78'
74'
Замена
️️️️➡️️ Макар Высоченко
Желтая карточка
Александр Масалов
68'
67'
Замена
️️️️➡️️ Георгий Ханин
Замена
️️️️➡️️ Егор Глухов
63'
Замена
️️️️➡️️ Алексей Баев
63'
Желтая карточка
Дмитрий Курошев
61'
46'
Желтая карточка
Тимофей Рожков
44'
Желтая карточка
Александр Добродицкий
ГОЛ! 1:0! Ризван Умаров
Пас отдал Алексей Баев
37'
19'
Желтая карточка
Иван Сорокин
Желтая карточка
Максим Полковников
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЛЗ
77
Роман Торосян
ЛЗ
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
15
Александр Масалов
ПЗ
5
Максим Полковников
ПЗ
21
Владислав Шепелев
ЛП
19
Артем Ямангулов
ЦП
52
Виталий Хабаров
ПП
11
Ризван Умаров
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Спартак-2
54
Даниил Лукин
ВР
58
Матвей Кузнецов
ЛЗ
71
Александр Добродицкий
ЛЗ
76
Никита Кочанов
ЦЗ
74
Егор Максимов
ПЗ
61
Тимофей Рожков
ПЗ
79
Даниил Житников
ЛП
92
Карим Бикбулатов
ЦП
8
Вадим Цыганков
ПП
89
Виктор Солопов
ЦФ
62
Павел Полех
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Динамо СПб
87
Артур Кошман
ЛЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
10
Георгий Макаров
ЦЗ
77
Эмир Кузьгов
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЛП
23
Дмитрий Бородин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦФ
Спартак-2
53
Георгий Ханин
ЦЗ
32
Руслан Пичиенко
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
67
Никита Ромась
ЦЗ
40
Иван Сорокин
ЛП
70
Макар Высоченко
ПП
3-2-3-2
86
Рыбиков
15
Масалов
41
Курошев
44
Демин
77
Торосян
5
Полковников
21
Шепелев
19
Ямангулов
52
Хабаров
9
Попов
11
Умаров
3-2-3-2
54
Лукин
74
Максимов
58
Кузнецов
76
Кочанов
61
Рожков
71
Добродицкий
8
Цыганков
92
Бикбулатов
79
Житников
62
Полех
89
Солопов
87
Кошман
87
Кошман
17
Глухов
17
Глухов
23
Бородин
23
Бородин
21
Баев
21
Баев
53
Ханин
53
Ханин
40
Сорокин
40
Сорокин
70
Высоченко
70
Высоченко
Остались в запасе
Динамо СПб
Спартак-2
95
Георгий Королев
ЦЗ
10
Георгий Макаров
ЦЗ
77
Эмир Кузьгов
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
32
Руслан Пичиенко
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
67
Никита Ромась
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ЦЗ
10
Георгий Макаров
ЦЗ
77
Эмир Кузьгов
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
Остались в запасе
32
Руслан Пичиенко
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
67
Никита Ромась
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Павел Фигон
Статистика матча Динамо СПб - Спартак-2
3
3
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
18
13
Офсайды
3
2
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Главный судья:
N. Morozov
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
Все
Динамо СПб
Спартак-2
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо СПб
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+