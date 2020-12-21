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  • «Мутко против»: Тедеско дисквалифицирован на три игры за инцидент в матче «Сочи» – «Спартак»

«Мутко против»: Тедеско дисквалифицирован на три игры за инцидент в матче «Сочи» – «Спартак»

21 декабря 2020, 13:59
11

КДК РФС вынес наказание главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско за поведение на матче 18-го тура РПЛ с «Сочи». Во время игры он показывал скамейке хозяев жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.

Немецкий специалист получил три матча дисквалификации и был оштрафован на 50 тысяч рублей. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тысяч рублей. Полузащитник сочинцев Жоаозиньо признан невиновным.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Бородин Дмитрий Жоаозиньо Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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Давид59
1608548989
Вопрос - сможет ли отбыть дискву. Он, вроде, не хочет возвращаться. Или получится как с Ганчаренко?
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Obojaemiy
1608550424
Бомжатина Миллеровская все купила... Олени драться полезли и только штраф 50 тыс... да они в ресторане за раз больше оставляют..
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порт
1608551713
Будет отбывать дисквалификацию в самолёте.
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plehanov6
1608553540
Даже не сомневался в исходе!!! Да, Тодеско, где-то не прав, но, самое важное, оказалось неважным, для газпромовских подстилок!!! ТВАРИ!!!
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Павелий
1608554869
На камере видно, как Жоазиньо пинает Хинкея в подтрибунном помещении. Это увидела вся страна, но никак не Газпр... КДК РФС. Позор РФС!
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NewLife
1608555149
За правду наказали, по-другому и не могло быть. КДК - филиал бомжатника.
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Romio-xxx
1608556171
Кто бы сомневался в газпромовском решении...
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alp
1608556279
неплохо. еще бы затрещину ему, напоследок, со смазкой
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омск55
1608557437
Ну и правильно пусть тедеска сейчас прыгает . В нашем чемпионате смотрелся как клоун . Давай до свиданья тедеска
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JTherry
1608567614
а в чем Тедеско был неправ с этими жестами? Панина отстранили от судейства, за то, что он с представителями «Сочи» после игры в ресторане распивал спиртные напитки...
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