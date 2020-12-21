Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Мутко против»: Тедеско дисквалифицирован на три игры за инцидент в матче «Сочи» – «Спартак»

    КДК РФС вынес наказание главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско за поведение на матче 18-го тура РПЛ с «Сочи». Во время игры он показывал скамейке хозяев жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.

    Немецкий специалист получил три матча дисквалификации и был оштрафован на 50 тысяч рублей. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тысяч рублей. Полузащитник сочинцев Жоаозиньо признан невиновным.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2020 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28812

      JTherry 21 декабря 2020, 19:20

      а в чем Тедеско был неправ с этими жестами? Панина отстранили от судейства, за то, что он с представителями «Сочи» после игры в ресторане распивал спиртные напитки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 21 декабря 2020, 16:30

      Ну и правильно пусть тедеска сейчас прыгает . В нашем чемпионате смотрелся как клоун . Давай до свиданья тедеска

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11352

      alp 21 декабря 2020, 16:11

      неплохо. еще бы затрещину ему, напоследок, со смазкой

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1967

      Romio-xxx 21 декабря 2020, 16:09

      Кто бы сомневался в газпромовском решении...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 декабря 2020, 15:52

      И без намёков понятна предвзятость арбитров. Правда глаза колет. Маловато три игры, надо было до конца чемпионата удалять. Что бы уехал и не возвращался в этот ........... чемпионат-недоразумение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17632

      NewLife 21 декабря 2020, 15:52

      За правду наказали, по-другому и не могло быть. КДК - филиал бомжатника.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 21 декабря 2020, 15:47

      На камере видно, как Жоазиньо пинает Хинкея в подтрибунном помещении. Это увидела вся страна, но никак не Газпр... КДК РФС. Позор РФС!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 21 декабря 2020, 15:25

      Даже не сомневался в исходе!!! Да, Тодеско, где-то не прав, но, самое важное, оказалось неважным, для газпромовских подстилок!!! ТВАРИ!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 21 декабря 2020, 15:03

      Пришлет телеграмму прошу вычесть из з/п при увольнении, там отступных не сосчитать. Кстати вопрос к КДК что стало с тем смелым парнем что отпинал судью на арене в Грозном ? Сколько он заплатил или судья еще должен остался ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6328

      порт 21 декабря 2020, 14:55

      Будет отбывать дисквалификацию в самолёте.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11