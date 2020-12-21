«Мутко против»: Тедеско дисквалифицирован на три игры за инцидент в матче «Сочи» – «Спартак»

а в чем Тедеско был неправ с этими жестами? Панина отстранили от судейства, за то, что он с представителями «Сочи» после игры в ресторане распивал спиртные напитки...
КДК РФС вынес наказание главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско за поведение на матче 18-го тура РПЛ с «Сочи». Во время игры он показывал скамейке хозяев жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.
- Тедеско считает, что тренер «Сочи» Бородин оскорбил его на расовой почве.
- Помощник Тедеско Андреас Хинкель подрался с Жоаозиньо.
Немецкий специалист получил три матча дисквалификации и был оштрафован на 50 тысяч рублей. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тысяч рублей. Полузащитник сочинцев Жоаозиньо признан невиновным.