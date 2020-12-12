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  • Бородин: «Во время матча Тедеско показывал нам жесты с денежными знаками, а после игры кидался на Жоаозиньо»

Бородин: «Во время матча Тедеско показывал нам жесты с денежными знаками, а после игры кидался на Жоаозиньо»

12 декабря 2020, 23:39
28

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин раскрыл поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время очного матча (1:0). По словам экс-зенитовца, немец проявлял агрессию.

«После того, как он апеллировал к судьям с претензиями, что не засчитали гол, и показывал нам мифические жесты с денежными знаками, намекая на то, что мы себя неправильно ведeм, я ему сказал две фразы: «It’s our place (именно эту фразу Тедеско повторял, заходя в подтрибунное помещение). It’s our Colosseum». То, что он наговорил на пресс-конференции, что я ему сказал ехать домой — это всe домыслы.

В перерыве он ко мне подошeл и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу». Я ответил: «Без вопросов, говори, что угодно». Но я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать всe на поле, будем биться.

Говорил ли я фразу «Поезжайте домой»? Нет, резервный судья всe слышал. Я достаточно громко сказал эти две фразы на английском, поэтому он должен был слышать всe прекрасно. Не знаю, владеет ли судья английским, но ровно две фразы эти были, больше ничего. Когда уходили в подтрибунное помещение, он назвал меня расистом. Не знаю, расист я, не расист, пусть разбираются по этим двум фразам. Если хотят эту головную боль, то пусть разбирается кто-то. Там была заварушка после игры, когда он кидался на Жоаозиньо — тоже можно предъявить претензии», – считает Бородин.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, если КДК сочтет слова Бородина оскорблением «по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения», тренер может получить дисквалификацию десять матчей.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак Бородин Дмитрий Жоаозиньо Тедеско Доменико
Комментарии (28)
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vladik12
1607805654
Такое ощущение, что Теди перед матчем обкурился. Че он до всех решил докапываться?..
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derrik2000
1607806018
Поведения попрыгунчика можно выразить словами из песни В. С. Высоцкого: "Он то плакал, то смеялся То щетинился, как ёж... Да он над нами издевался! Ну, сумасшедший, чё возьмёшь..." )))))))))))))))))))))
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DOCTOR PENALTY
1607808864
Ну, не тренер это для Спартака. (((
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Павелий
1607812356
Бородинское бомжарское прошлое как всегда вылезло наружу.
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Дедуктор
1607834880
Чего то соскучился я. По кружевам, стеночкам с забеганиями. Хорошее ведь это дело. Только прессинга туда добавь. И будет толк. Вернули бы Аленичева с Титовым. Андрюху Тихонова. Пора бы начать традиции восстанавливать. А эта приблуда итало-германо-цыганская уже брезгливость вызывает.
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Урия Гип 2
1607835133
А ведь Спартаку придется поддержать Тедеску в его борьбе с расизмом.
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Январь 59
1607841437
Не хочу вмешиваться в чужие разборки , но у меня такое впечатление , что тренер Спартака сам все замутил, и теперь хочет в Толерантной Европе отомстить нашему футболу .
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Валерий1965
1607843085
Вот смотрю иногда на этого тренера..... Точно врачи с дозировкой не угадали!))))
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мы_не_рабы
1607852954
Правда Бородина, и, конечно, ничего оскорбительного он не сказал. Только есть одно но....... Если бы это был Ганчаренко, Семак, Слуцкий или любой другой русскоговорящий тренер, то он бы так и понял, здесь про Сочи и Фишт. Но Тедеско - иностранец, поэтому он понял эти фразы по другому. Думаю, что мудрость придёт к нему с возрастом. А то что Сочи - фарм клуб Зенита, это не для кого не секрет. И основная задача фарм клуба - отбирать очки у конкурентов, за что, возможно и правильно, получают вознагрождение.
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aleks 265814
1607872698
Когда Рфс накажет бороду на 10 матчей тогда он наверно поймет и не будет огрызаться.Судьи и вар вытащили эту игру для сочи .Я понимаю судьи тоже люди и все ошибаются ,но для этого и ВАР создали .И все ошибки в пользу сочи.Даже коментатор и тот был заряжен ,все вещал против Спартака
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