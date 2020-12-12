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    Бородин: «Во время матча Тедеско показывал нам жесты с денежными знаками, а после игры кидался на Жоаозиньо»

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин раскрыл поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время очного матча (1:0). По словам экс-зенитовца, немец проявлял агрессию.

    «После того, как он апеллировал к судьям с претензиями, что не засчитали гол, и показывал нам мифические жесты с денежными знаками, намекая на то, что мы себя неправильно ведeм, я ему сказал две фразы: «It’s our place (именно эту фразу Тедеско повторял, заходя в подтрибунное помещение). It’s our Colosseum». То, что он наговорил на пресс-конференции, что я ему сказал ехать домой — это всe домыслы.

    В перерыве он ко мне подошeл и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу». Я ответил: «Без вопросов, говори, что угодно». Но я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать всe на поле, будем биться.

    Говорил ли я фразу «Поезжайте домой»? Нет, резервный судья всe слышал. Я достаточно громко сказал эти две фразы на английском, поэтому он должен был слышать всe прекрасно. Не знаю, владеет ли судья английским, но ровно две фразы эти были, больше ничего. Когда уходили в подтрибунное помещение, он назвал меня расистом. Не знаю, расист я, не расист, пусть разбираются по этим двум фразам. Если хотят эту головную боль, то пусть разбирается кто-то. Там была заварушка после игры, когда он кидался на Жоаозиньо — тоже можно предъявить претензии», – считает Бородин.

    Согласно дисциплинарному регламенту РФС, если КДК сочтет слова Бородина оскорблением «по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения», тренер может получить дисквалификацию десять матчей.

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    Источник: Sport24

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    12.12.2020 23:39
    Комментарии32
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      Рейтинг: +93

      aleks 265814 13 декабря, 18:18

      Когда Рфс накажет бороду на 10 матчей тогда он наверно поймет и не будет огрызаться.Судьи и вар вытащили эту игру для сочи .Я понимаю судьи тоже люди и все ошибаются ,но для этого и ВАР создали .И все ошибки в пользу сочи.Даже коментатор и тот был заряжен ,все вещал против Спартака

      -1
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      Рейтинг: +3658

      Гавроша 13 декабря, 13:18

      Стыдно за свиней!!!

      0
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      Рейтинг: +3629

      мы_не_рабы 13 декабря, 12:49

      Правда Бородина, и, конечно, ничего оскорбительного он не сказал. Только есть одно но....... Если бы это был Ганчаренко, Семак, Слуцкий или любой другой русскоговорящий тренер, то он бы так и понял, здесь про Сочи и Фишт. Но Тедеско - иностранец, поэтому он понял эти фразы по другому. Думаю, что мудрость придёт к нему с возрастом. А то что Сочи - фарм клуб Зенита, это не для кого не секрет. И основная задача фарм клуба - отбирать очки у конкурентов, за что, возможно и правильно, получают вознагрождение.

      1
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      Рейтинг: +1709

      Валерий1965 13 декабря, 10:04

      Вот смотрю иногда на этого тренера..... Точно врачи с дозировкой не угадали!))))

      2
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      Рейтинг: +1290

      Январь 59 13 декабря, 09:37

      Не хочу вмешиваться в чужие разборки , но у меня такое впечатление , что тренер Спартака сам все замутил, и теперь хочет в Толерантной Европе отомстить нашему футболу .

      2
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      Рейтинг: +18350

      silver29 13 декабря, 08:49

      Не хочу даже слушать бред тедеско (((( он плохой актер и хороший интриган. На поле полный зеро так решил тут замутить (((( Не уважаю его!

      5
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      Рейтинг: +514

      Урия Гип 2 13 декабря, 07:52

      А ведь Спартаку придется поддержать Тедеску в его борьбе с расизмом.

      2
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 13 декабря, 07:48

      Чего то соскучился я. По кружевам, стеночкам с забеганиями. Хорошее ведь это дело. Только прессинга туда добавь. И будет толк.
      Вернули бы Аленичева с Титовым. Андрюху Тихонова. Пора бы начать традиции восстанавливать. А эта приблуда итало-германо-цыганская уже брезгливость вызывает.

      3
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      Рейтинг: +2259

      Nerlinger 13 декабря, 07:35

      Цыган, что, денег просил? Или скажет ежели обыграете, то Дзюбинью к вам в раздевалку отпралю - все карманы обчистит !!!

      1
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 13 декабря, 04:49

      Этот тедеско сам все спровоцировал!

      7
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