Бородин: «Во время матча Тедеско показывал нам жесты с денежными знаками, а после игры кидался на Жоаозиньо»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин раскрыл поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время очного матча (1:0). По словам экс-зенитовца, немец проявлял агрессию.

«После того, как он апеллировал к судьям с претензиями, что не засчитали гол, и показывал нам мифические жесты с денежными знаками, намекая на то, что мы себя неправильно ведeм, я ему сказал две фразы: «It’s our place (именно эту фразу Тедеско повторял, заходя в подтрибунное помещение). It’s our Colosseum». То, что он наговорил на пресс-конференции, что я ему сказал ехать домой — это всe домыслы.

В перерыве он ко мне подошeл и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу». Я ответил: «Без вопросов, говори, что угодно». Но я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать всe на поле, будем биться.

Говорил ли я фразу «Поезжайте домой»? Нет, резервный судья всe слышал. Я достаточно громко сказал эти две фразы на английском, поэтому он должен был слышать всe прекрасно. Не знаю, владеет ли судья английским, но ровно две фразы эти были, больше ничего. Когда уходили в подтрибунное помещение, он назвал меня расистом. Не знаю, расист я, не расист, пусть разбираются по этим двум фразам. Если хотят эту головную боль, то пусть разбирается кто-то. Там была заварушка после игры, когда он кидался на Жоаозиньо — тоже можно предъявить претензии», – считает Бородин.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, если КДК сочтет слова Бородина оскорблением «по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения», тренер может получить дисквалификацию десять матчей.