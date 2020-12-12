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  • «Вопиющий случай. Бородин оскорбил Тедеско, призвал покинуть Россию». «Спартак» выпустил заявление по инциденту в Сочи

«Вопиющий случай. Бородин оскорбил Тедеско, призвал покинуть Россию». «Спартак» выпустил заявление по инциденту в Сочи

12 декабря 2020, 21:48
28

«Спартак» возмущен поведением тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Экс-игрок «Зенита» допустил высказывания расистского толка.

«В перерыве матча 18-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» имел место вопиющий случай.

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско.

В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.

ФК «Спартак-Москва» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!

Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование», – написал «Спартак».

  • Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • «Сочи» занимает 5-е место.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак
Комментарии (28)
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Nariman27
1607799604
******** ИЗ БОМЖАТНИ
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Бриг
1607799820
Жалко спартачек. Уже "фарм-клубам" проигрываем.
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Вальдемар IV
1607800262
пора сниматься спартаку, сколько можно терпеть
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ilichkadr
1607800413
"указал на иную национальность нашего главного тренера" Видимо макаронником обозвал? Если речь идет о расизме и национализме, то скорее всего чернопопым.
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ilichkadr
1607801410
Никогда не поверю, что Бородин просто так взял и высказался не лицеприятно. Видимо эта нерусь что-то вякнула не пристойное в адрес Сочи, вот и получи фашист гранату!
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DOCTOR PENALTY
1607801928
Столько инфы вброшено, но никакой конкретики, одни намёки. Где тут расизм или национализм? Если это сделано от имени клуба Спартак, то кто это сделал? Пресс-служба или кто? Разберитесь сначала. С гифкой про Газизова только-что обосрались... Как у Виктора Степаныча: "Не было никогда, и вот опять..."
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Просто-333
1607802124
Вот интересно: как только Спартак проигрывает, тут же возникает скандал мирового масштаба на пустом месте. Это что? Имидж такой?
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Кронштадт65
1607803131
какого ражна приплели ЗЕНИТ,?????? масквачи готовят почву к игре......
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serglider
1607805164
Шо, по ходу спартачи в 248 раз грозятся сняться с чемпионата?
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general.lizyukov
1607808905
Ну так это действительно наша страна. Не нравится - пусть валит.
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