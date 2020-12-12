«Вопиющий случай. Бородин оскорбил Тедеско, призвал покинуть Россию». «Спартак» выпустил заявление по инциденту в Сочи

«Спартак» возмущен поведением тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Экс-игрок «Зенита» допустил высказывания расистского толка.

«В перерыве матча 18-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» имел место вопиющий случай.

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско.

В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.

ФК «Спартак-Москва» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!

Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование», – написал «Спартак».