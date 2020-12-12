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    «Вопиющий случай. Бородин оскорбил Тедеско, призвал покинуть Россию». «Спартак» выпустил заявление по инциденту в Сочи

    «Спартак» возмущен поведением тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Экс-игрок «Зенита» допустил высказывания расистского толка.

    «В перерыве матча 18-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» имел место вопиющий случай.

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско.

    В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.

    ФК «Спартак-Москва» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!

    Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование», – написал «Спартак».

    • Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • «Сочи» занимает 5-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    12.12.2020 21:48
    Комментарии37
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      Рейтинг: +2736

      general.lizyukov 13 декабря, 00:35

      Ну так это действительно наша страна. Не нравится - пусть валит.

      1
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 13 декабря, 00:32

      Свиньи позорно машут копытами после матча, стыдно за них!!!

      2
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      Рейтинг: +1453

      Retiremen_VMF 12 декабря, 23:36

      По ходу не надо это расследование Спартаку, ой не надо. Конечно сейчас немцы и остальные начнут вопить про расизм, но по телевизору явно Жоазиньо был взбешен. Расследование может повернуть не туда.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +859

      serglider 12 декабря, 23:32

      Шо, по ходу спартачи в 248 раз грозятся сняться с чемпионата?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик > serglider 13 декабря, 00:33

      Хоть бы раз гады снялись, на сколько бы чище стал бы весь наш футбол!!!

      3
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      Рейтинг: +12

      за спартак топим > ФК Пупсик 13 декабря, 02:38

      Без Спартака рфпл твоя говняная накуй никому не нужна, смотреть на бомжей продажных шоль

      1
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      Рейтинг: +3658

      Гавроша > за спартак топим 13 декабря, 13:20

      Это твой сырдых никому кроме тебя не нужен, без него наш футбол будет чище!!!

      0
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      Рейтинг: +1502

      kvm 12 декабря, 23:31

      двушечку экс-бомжу!

      0
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      Рейтинг: +885

      Кронштадт65 12 декабря, 22:58

      какого ражна приплели ЗЕНИТ,?????? масквачи готовят почву к игре......

      2
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      Рейтинг: +28

      Prosvetov82 12 декабря, 22:52

      Очень стрёмный заголовок!

      1
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      Рейтинг: +712

      Юрэс 12 декабря, 22:44

      Я за ПАТРИОТИЗМ!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1899

      alll-333 12 декабря, 22:42

      Вот интересно: как только Спартак проигрывает, тут же возникает скандал мирового масштаба на пустом месте. Это что? Имидж такой?

      4
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      Рейтинг: +2402

      Кузьмич на трибуне > alll-333 12 декабря, 22:46

      Нет не имидж. Просто это Спартак.

      4
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      Рейтинг: +1899

      alll-333 > Кузьмич на трибуне 12 декабря, 22:47

      ну можно и так сказать...

      3
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      Рейтинг: +174

      вальтер 79 > alll-333 13 декабря, 00:09

      это у них уже фишка фирменная такая )))))))))))

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      Рейтинг: +19375

      DOCTOR PENALTY 12 декабря, 22:38

      Столько инфы вброшено, но никакой конкретики, одни намёки. Где тут расизм или национализм?
      Если это сделано от имени клуба Спартак, то кто это сделал? Пресс-служба или кто? Разберитесь сначала. С гифкой про Газизова только-что обосрались... Как у Виктора Степаныча: "Не было никогда, и вот опять..."

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      Рейтинг: +859

      serglider > DOCTOR PENALTY 13 декабря, 00:11

      Да идут они лесом со своим расизмом! Если на то пошло расизм всегда был, есть и будет, на... бытовом уровне! В СССР уж такая "дружба народов" была, что даже территорию страны умудрились нарезать по национальному признаку))) А народы севера как были "чукчами" так ими и остались, так же как ары, хачики, хохлы, жиды, москали... И никого это особо не напрягало, а теперь все как с ума посходили! "Он назвал его черным"! Ну, судья в чем виноват, что один был самым загорелый, а остальные нет))) Почему он должен искать иные признаки выделить человека из группы если этот самый очевидный? Или вот игроки Краснодара не преклонили колено в знак солидарности... Вопрос "солидарности" с кем? Вы разберитесь с начала, чел был преступником сбывающим фальшивую купюру или нет? А то, там, в штатах, чуть ли не каждый день полицаи кого-то мочат, так давайте будем уточнять их национальность и устраивать траурные мероприятия... Его никто знать - не знал в отличии от футболиста Понедельника, однако убитому ФИФА оказало честь чтить перед матчами, футболисту отказали, где логика?Теперь вот маразм крепчает и у нас и Тедеско может, на голубом, глазу сказать: - Мне вот на матчах часто дают то желтую, то красную карточки - это потому, что я не русский, а судьи расисты! И замучаемся пыль глотать, что бы "отмыться"))) Припомнят демарш краснодарцев и инциденты с "бананами" на матчах... закрутится политическая евротолераномешалка и ведь, могут запросто выпнуть не только из еврокубков, но и сделать как с олимпийцами: Лишить участия на всех футбольных турнирах на несколько лет,а потом, где будет участвовать наша сборная, только под белым флагом и только те игроки, кто прилюдно встанет раком в позе "зю" и громка скажет, - Я толераст! И все с разу будут такие интернационалисты, что мама не горюй! Верите?

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      Рейтинг: +19375

      DOCTOR PENALTY > serglider 13 декабря, 00:40

      Очень надеюсь, что Федун наконец-то включит мозги, "поблагодарит" Тедеско за проделанную работу и купит ему билет на самолёт.

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