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    Тедеско после матча с «Сочи» предъявлял претензии Джанаеву за затяжку времени и спросил: «Сколько денег?»

    У главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско случился разговор на повышенных тонах с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым после очного матча (0:1). Немец выражал претензии по поводу затяжки времени на поле.

    – Сколько денег? Сколько? – спрашивал Тедеско у голкипера.

    – Ты чего рассказываешь? – сказал Джанаев.

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    Источник: телеграм-канал «Чемпионата»

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    12.12.2020 22:45
    Комментарии32
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 13 декабря, 16:18

      Кстати, да.
      In real, новое крутейшее классико рисуется. Сочи-Спартак. Сочи систематичней всех других унижает свинтусов. И, как говорится, "здесь вам не тут". Это вам не с ЦСКовцами или Зенитом культурные разборки устраивать. В южной столице свинтусов и от...ть в подтрибунке могут. Легко.

      -1
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      Рейтинг: -137

      Спартач80 > Дедуктор 5 часов назад

      Клуха тупая,о чём ты пишешь вообще?

      0
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      Рейтинг: +3658

      Гавроша 13 декабря, 13:19

      Все-таки тедеско немного по-русски говорит - выучил слово "деньги"!

      1
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      Рейтинг: +1745

      petrucho-spb 13 декабря, 13:16

      Ещё один шаг сделан, не смотря на критику Зенит собрался и зарыл рот скептикам. Так все ждали провала и тут бы вылили бы своё накопившее, т.к переварить мозгов не хватает. Зенит с победой, прогресс есть.

      1
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      Рейтинг: +162

      stop 13 декабря, 12:29

      А чего хотели свиньи и поведение такое-же , куда ни приедут обязательно нагадят !!!

      1
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 12:24

      Тадеска знает таксу, зачем спрашивать?

      2
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 13 декабря, 11:12

      Сколько денег заработал? Сколько? Сколько платят за то, что матч на ноль отстоял?
      Актуальный вопрос. Но этот вопрос лучше Акинфееву задавать. У него "сухарей" больше всех в истории лиги. Как пить дать, миллионэр!

      2
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 13 декабря, 11:07

      Очень жалко что Свинарник с его хайпожором Тедеской не участвовали в еврокубках. Отгребли бы пару раз диких разгромов с близкими к двузначным счетами и дали бы цiганенку пинка под зад. А так, дальше будет скакать и гадить. Потому как с таким мощным составом крайне затруднительно оказаться вне тройки призеров РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +9050

      BRO_football 13 декабря, 00:43

      Тедеско нашёл у кого спрашивать "Сколько денег". Ясен пень, что вратарь этого знать не может. Надо спрашивать у руководства Сочи сколько они дали денег судье.

      1
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб > BRO_football 13 декабря, 13:31

      ? Кто сейчас может что то дать против Спартака? Думаю, что никто, и даже пытаться не станет. Я не уверен в правильности отмены гола Спартака (на повторах не разглядел руку, но у меня замедленного повтора нет..) - но кто виноват, что этот гол был единственный со стороны Спартака? А вот за показывание во время матча знака - взятка, что себе опять Тедеско позволил, я бы ему дал очередную "красную", и еще штраф большой. Лично меня, как гражданина России, его поведение оскорбляет! Что тут удивительного, что ему предлагают покинуть страну, которую он не уважает и оскорбляет? Ничего.

      1
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 13 декабря, 00:41

      Когда спартак выигрывает, им можно время тянуть, а Сочи нельзя почему-то!

      10
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 13 декабря, 00:39

      Не умеют свиньи достойно проигрывать - обязательно нахамят!!!

      11
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