Тедеско после матча с «Сочи» предъявлял претензии Джанаеву за затяжку времени и спросил: «Сколько денег?»

У главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско случился разговор на повышенных тонах с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым после очного матча (0:1). Немец выражал претензии по поводу затяжки времени на поле.

– Сколько денег? Сколько? – спрашивал Тедеско у голкипера.

– Ты чего рассказываешь? – сказал Джанаев.