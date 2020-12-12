Тедеско после матча с «Сочи» предъявлял претензии Джанаеву за затяжку времени и спросил: «Сколько денег?»

Кстати, да.
In real, новое крутейшее классико рисуется. Сочи-Спартак. Сочи систематичней всех других унижает свинтусов. И, как говорится, "здесь вам не тут". Это вам не с ЦСКовцами или Зенитом культурные разборки устраивать. В южной столице свинтусов и от...ть в подтрибунке могут. Легко.
У главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско случился разговор на повышенных тонах с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым после очного матча (0:1). Немец выражал претензии по поводу затяжки времени на поле.
– Сколько денег? Сколько? – спрашивал Тедеско у голкипера.
– Ты чего рассказываешь? – сказал Джанаев.
- В то же время был конфликт Жоаозиньо и Андреаса Хинкеля.
- В перерыве у Тедеско была перепалка с Дмитрием Бородиным.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.