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  • «Кокорин не попал бы с командой на стадион? Бред сумасшедшего». Тренер «Сочи» Бородин – о Fan ID

«Кокорин не попал бы с командой на стадион? Бред сумасшедшего». Тренер «Сочи» Бородин – о Fan ID

9 августа 2022, 18:57
9

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин раскритиковал введение системы Fan ID на российских футбольных стадионах.

«Сейчас прекрасная возможность смягчить этот закон. Зачем для детей Fan ID? Условно: пришла мама с сыном, приведя со двора мальчика или там племянника. Никого не пустят – нужна справка.

Ничего не проработано. Сейчас лето: ходи на футбол, посещай, болей. Посещаемость полностью упала. Мне кажется, закон принимали недалекие люди. Пусть Свищев выступит: кто принимал закон.

Как сводить на футбол друга, который приехал из-за границы с иностранным паспортом? Купишь подписку на «Матч Премьер» и сводишь его по телевизору посмотреть.

Сколько я читаю футбольных мнений – полная профанация. Сейчас мы, тренерский штаб и футболисты, сидим в автобусе, и у нас по десять минут проверяют вот эти QR-коды. Без них на стадион не попасть.

Допустим, у кого-то в прошлом были проблемы с законом: его не пускать? Возьмем Кокорина. Он бы не попал с командой на стадион? У него были проблемы с законом. Бац – вам отказано в получении Fan ID. Бред сумасшедшего. Вы чего там принимаете?

Андрей Сергеевич [Аршавин] правильно сказал, кто может это отменить. Все будут довольны: волки сыты и овцы целы. Отменили, пять лет прошло – нас опять в Европе увидели, и мы пошли по международным правилам.

Сейчас как с лицензированием, которое у нас есть в стране. Мы сейчас под эгидой УЕФА получаем международные лицензии УЕФА. Нас сейчас лишили всего в Европе, а мы продолжаем по этим канонам: получаем лицензии УЕФА.

Пeтр Первый завeз, что мы будем жить, как в Европе. А что-то мы своe можем? Надо себя уважать, прежде всего», – сказал Бородин.

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр Бородин Дмитрий
Комментарии (9)
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Иван Петров 1986
1660061125
А кокорину там и делать нечего.
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664
1660061279
Да пёс с ним с Кокориным. Нам больше интересно как айди получил мой тёзка Роман Широков? По идее айди был придуман для очистки стадионов от мата и всяческого быдлошлака, а тут оказывается вон оно как. Его дают Широкову который матерился на матче ДЕТСКОЙ команды и кидался на судью ... Или это другое? Где логика? Вот такой быдлан на стадионе не опасен, а пару челов которые зажгут петарды опасны? Мировоззрение и здравый смысл убиты в щепки.
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acor94
1660061809
в конце августа приезжаю в сочи, хотел сходить на футбол. там ценник от 1800 на Химки!!! там и без фан айди никто не будет ходить)
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Красногвардейчик
1660064091
А ведь точно...Кокоше по идее должны отказать в фан уйди
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BarStep
1660065822
Так вот почему кокоша не играет в Италии!! На стадионы-то вход строго воспрещён ему оказывается! Не, ну спам молотки конечно, так лохануть итальяшек! Супер транш!!
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