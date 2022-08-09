«Кокорин не попал бы с командой на стадион? Бред сумасшедшего». Тренер «Сочи» Бородин – о Fan ID

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин раскритиковал введение системы Fan ID на российских футбольных стадионах.

«Сейчас прекрасная возможность смягчить этот закон. Зачем для детей Fan ID? Условно: пришла мама с сыном, приведя со двора мальчика или там племянника. Никого не пустят – нужна справка.

Ничего не проработано. Сейчас лето: ходи на футбол, посещай, болей. Посещаемость полностью упала. Мне кажется, закон принимали недалекие люди. Пусть Свищев выступит: кто принимал закон.

Как сводить на футбол друга, который приехал из-за границы с иностранным паспортом? Купишь подписку на «Матч Премьер» и сводишь его по телевизору посмотреть.

Сколько я читаю футбольных мнений – полная профанация. Сейчас мы, тренерский штаб и футболисты, сидим в автобусе, и у нас по десять минут проверяют вот эти QR-коды. Без них на стадион не попасть.

Допустим, у кого-то в прошлом были проблемы с законом: его не пускать? Возьмем Кокорина. Он бы не попал с командой на стадион? У него были проблемы с законом. Бац – вам отказано в получении Fan ID. Бред сумасшедшего. Вы чего там принимаете?

Андрей Сергеевич [Аршавин] правильно сказал, кто может это отменить. Все будут довольны: волки сыты и овцы целы. Отменили, пять лет прошло – нас опять в Европе увидели, и мы пошли по международным правилам.

Сейчас как с лицензированием, которое у нас есть в стране. Мы сейчас под эгидой УЕФА получаем международные лицензии УЕФА. Нас сейчас лишили всего в Европе, а мы продолжаем по этим канонам: получаем лицензии УЕФА.

Пeтр Первый завeз, что мы будем жить, как в Европе. А что-то мы своe можем? Надо себя уважать, прежде всего», – сказал Бородин.