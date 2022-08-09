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    «Кокорин не попал бы с командой на стадион? Бред сумасшедшего». Тренер «Сочи» Бородин – о Fan ID

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин раскритиковал введение системы Fan ID на российских футбольных стадионах.

    «Сейчас прекрасная возможность смягчить этот закон. Зачем для детей Fan ID? Условно: пришла мама с сыном, приведя со двора мальчика или там племянника. Никого не пустят – нужна справка.

    Ничего не проработано. Сейчас лето: ходи на футбол, посещай, болей. Посещаемость полностью упала. Мне кажется, закон принимали недалекие люди. Пусть Свищев выступит: кто принимал закон.

    Как сводить на футбол друга, который приехал из-за границы с иностранным паспортом? Купишь подписку на «Матч Премьер» и сводишь его по телевизору посмотреть.

    Сколько я читаю футбольных мнений – полная профанация. Сейчас мы, тренерский штаб и футболисты, сидим в автобусе, и у нас по десять минут проверяют вот эти QR-коды. Без них на стадион не попасть.

    Допустим, у кого-то в прошлом были проблемы с законом: его не пускать? Возьмем Кокорина. Он бы не попал с командой на стадион? У него были проблемы с законом. Бац – вам отказано в получении Fan ID. Бред сумасшедшего. Вы чего там принимаете?

    Андрей Сергеевич [Аршавин] правильно сказал, кто может это отменить. Все будут довольны: волки сыты и овцы целы. Отменили, пять лет прошло – нас опять в Европе увидели, и мы пошли по международным правилам.

    Сейчас как с лицензированием, которое у нас есть в стране. Мы сейчас под эгидой УЕФА получаем международные лицензии УЕФА. Нас сейчас лишили всего в Европе, а мы продолжаем по этим канонам: получаем лицензии УЕФА.

    Пeтр Первый завeз, что мы будем жить, как в Европе. А что-то мы своe можем? Надо себя уважать, прежде всего», – сказал Бородин.

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7332

      BarStep 54 минуты назад

      Так вот почему кокоша не играет в Италии!!
      На стадионы-то вход строго воспрещён ему оказывается!

      Не, ну спам молотки конечно, так лохануть итальяшек!
      Супер транш!!

      0
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      Рейтинг: +113

      Красногвардейчик 1 час назад

      А ведь точно...Кокоше по идее должны отказать в фан уйди

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      Рейтинг: +15656

      Barmaleushka > Красногвардейчик 1 час назад

      Широков то получил .

      0
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      Рейтинг: +3053

      acor94 2 часа назад

      в конце августа приезжаю в сочи, хотел сходить на футбол.
      там ценник от 1800 на Химки!!!
      там и без фан айди никто не будет ходить)

      2
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      Рейтинг: +11222

      Алексей З > acor94 1 час назад

      Ну как, в Сочи и без денег ?
      Там местных то поди нет , одни курортники.

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      Рейтинг: +113

      Красногвардейчик > acor94 1 час назад

      В конце августа в Сочи купить еду проблема....цены в три раза выше Москвы

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      Рейтинг: +7332

      BarStep > acor94 1 час назад

      Ну если ты был в Сочи в конце августа.,
      тогда что, сегодня 9-е сентября?!

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      Рейтинг: +2070

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Да пёс с ним с Кокориным. Нам больше интересно как айди получил мой тёзка Роман Широков? По идее айди был придуман для очистки стадионов от мата и всяческого быдлошлака, а тут оказывается вон оно как. Его дают Широкову который матерился на матче ДЕТСКОЙ команды и кидался на судью ... Или это другое? Где логика? Вот такой быдлан на стадионе не опасен, а пару челов которые зажгут петарды опасны? Мировоззрение и здравый смысл убиты в щепки.

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      Рейтинг: +3625

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А кокорину там и делать нечего.

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      Рейтинг: +11222

      Алексей З 2 часа назад

      А что вам , клубам , не собраться и коллективно заявить своё отношение к этому закону ? Что вы по одиночки "гавкаете", Созывайте конференцию РФС и ставьте вопрос.
      Вы готовы к тому , что вам скажут " Вы на чьи деньги живёте ? ".
      Всё. Вопрос закрыт.
      Гавкайте дальше.

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      Рейтинг: +276

      kostilio > Алексей З 1 час назад

      никто коллективно не пойдет ,по боятся за свои ж..пы

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      Рейтинг: +11222

      Алексей З > kostilio 1 час назад

      Вот и я об этом. А по одиночке разводить воду запросто.

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