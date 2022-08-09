«Кокорин не попал бы с командой на стадион? Бред сумасшедшего». Тренер «Сочи» Бородин – о Fan ID

Так вот почему кокоша не играет в Италии!!
На стадионы-то вход строго воспрещён ему оказывается!
Не, ну спам молотки конечно, так лохануть итальяшек!
Супер транш!!
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин раскритиковал введение системы Fan ID на российских футбольных стадионах.
«Сейчас прекрасная возможность смягчить этот закон. Зачем для детей Fan ID? Условно: пришла мама с сыном, приведя со двора мальчика или там племянника. Никого не пустят – нужна справка.
Ничего не проработано. Сейчас лето: ходи на футбол, посещай, болей. Посещаемость полностью упала. Мне кажется, закон принимали недалекие люди. Пусть Свищев выступит: кто принимал закон.
Как сводить на футбол друга, который приехал из-за границы с иностранным паспортом? Купишь подписку на «Матч Премьер» и сводишь его по телевизору посмотреть.
Сколько я читаю футбольных мнений – полная профанация. Сейчас мы, тренерский штаб и футболисты, сидим в автобусе, и у нас по десять минут проверяют вот эти QR-коды. Без них на стадион не попасть.
Допустим, у кого-то в прошлом были проблемы с законом: его не пускать? Возьмем Кокорина. Он бы не попал с командой на стадион? У него были проблемы с законом. Бац – вам отказано в получении Fan ID. Бред сумасшедшего. Вы чего там принимаете?
Андрей Сергеевич [Аршавин] правильно сказал, кто может это отменить. Все будут довольны: волки сыты и овцы целы. Отменили, пять лет прошло – нас опять в Европе увидели, и мы пошли по международным правилам.
Сейчас как с лицензированием, которое у нас есть в стране. Мы сейчас под эгидой УЕФА получаем международные лицензии УЕФА. Нас сейчас лишили всего в Европе, а мы продолжаем по этим канонам: получаем лицензии УЕФА.
Пeтр Первый завeз, что мы будем жить, как в Европе. А что-то мы своe можем? Надо себя уважать, прежде всего», – сказал Бородин.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.