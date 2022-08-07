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  • Аршавин: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос»

Аршавин: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос»

7 августа 2022, 23:07
13

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о том, как отменить введение системы Fan ID.

«Это большая проблема. В Ростове мы привыкли видеть 30-40 тысяч зрителей. Сейчас мы понимаем, что не самое лучшее время переживаем, и это могло быть отдушиной, праздником футбола, как было на Суперкубке, когда 80 тысяч пришло.

И сейчас футбол, наоборот, сплачивал бы людей и доставлял им удовольствие. Но после того, как ввели Fan ID... Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода.

Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, что к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали. Давайте все вернем». Обычному люду не достучаться.

Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос. Когда его напрямую попросят изменить свое решение, он может пойти людям навстречу и сделать так, чтобы Fan ID смягчили или убрали на какое-то время.

Потому что это точно пока работает не только против людей, которые не могут прийти на стадион или не хотят, но и против клубов, которые не могут заработать денег», – сказал Аршавин.

  • Система Fan ID начала работать этим летом.
  • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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Томик
1659903508
Ерунда.
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neim
1659906924
Лучше бы порассуждал, в чем причина отсутствия зрителей на трибунах, а не звездел голословно новый заместитель генерального директора Зенита о том, кто может решить вопрос. А оформить этот FAN не пробовали ?
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alp
1659937972
для популяризации футбола, вместо введения фанид, надо людям бесплатные билеты раздавать.. а они как обычно, ж@пой подумали
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СССР 1985
1659947384
Андрей Сергеевич молодец, на федеральном канале высказался против загнившего чиновничества в России.
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Enter2006
1659950751
Андрюха, молодец! Верно всё. А Fan ID - нах иди!
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Snek
1659951373
Ну потому что если Fan ID отменят, дурачок, который его продвигал, лишится всех регалий и пойдёт бумажки перекладывать. Поэтому до президента, конечно, же никто не донесёт, что Fan ID - это вред футболу.
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То ли ещё будет
1659955930
Дурачком прикидывается. Тошнит от таких политиков.
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ilichkadr
1659959754
У нас как всегда, Дума не думает, а изобретает. Плодоносит ни кому не нужные законы, чтобы потом выносить их на всеобщее обсуждение.
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BRAZILES
1659970949
вы почитайте что на это ответил целый депутат Госдумы некий Свищев он там в госдуме курирует спорт ----вот это у нас избранники народа и вообще что это за Свищев такой умник в спорте?
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