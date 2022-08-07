Аршавин: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос»

Лучше бы порассуждал, в чем причина отсутствия зрителей на трибунах, а не звездел голословно новый заместитель генерального директора Зенита о том, кто может решить вопрос.
А оформить этот FAN не пробовали ?
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о том, как отменить введение системы Fan ID.
«Это большая проблема. В Ростове мы привыкли видеть 30-40 тысяч зрителей. Сейчас мы понимаем, что не самое лучшее время переживаем, и это могло быть отдушиной, праздником футбола, как было на Суперкубке, когда 80 тысяч пришло.
И сейчас футбол, наоборот, сплачивал бы людей и доставлял им удовольствие. Но после того, как ввели Fan ID... Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода.
Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, что к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали. Давайте все вернем». Обычному люду не достучаться.
Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос. Когда его напрямую попросят изменить свое решение, он может пойти людям навстречу и сделать так, чтобы Fan ID смягчили или убрали на какое-то время.
Потому что это точно пока работает не только против людей, которые не могут прийти на стадион или не хотят, но и против клубов, которые не могут заработать денег», – сказал Аршавин.
- Система Fan ID начала работать этим летом.
- Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.