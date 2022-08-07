Аршавин: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о том, как отменить введение системы Fan ID.

«Это большая проблема. В Ростове мы привыкли видеть 30-40 тысяч зрителей. Сейчас мы понимаем, что не самое лучшее время переживаем, и это могло быть отдушиной, праздником футбола, как было на Суперкубке, когда 80 тысяч пришло.

И сейчас футбол, наоборот, сплачивал бы людей и доставлял им удовольствие. Но после того, как ввели Fan ID... Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода.

Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, что к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали. Давайте все вернем». Обычному люду не достучаться.

Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос. Когда его напрямую попросят изменить свое решение, он может пойти людям навстречу и сделать так, чтобы Fan ID смягчили или убрали на какое-то время.

Потому что это точно пока работает не только против людей, которые не могут прийти на стадион или не хотят, но и против клубов, которые не могут заработать денег», – сказал Аршавин.