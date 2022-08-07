Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Аршавин: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о том, как отменить введение системы Fan ID.

    «Это большая проблема. В Ростове мы привыкли видеть 30-40 тысяч зрителей. Сейчас мы понимаем, что не самое лучшее время переживаем, и это могло быть отдушиной, праздником футбола, как было на Суперкубке, когда 80 тысяч пришло.

    И сейчас футбол, наоборот, сплачивал бы людей и доставлял им удовольствие. Но после того, как ввели Fan ID... Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода.

    Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, что к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали. Давайте все вернем». Обычному люду не достучаться.

    Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос. Когда его напрямую попросят изменить свое решение, он может пойти людям навстречу и сделать так, чтобы Fan ID смягчили или убрали на какое-то время.

    Потому что это точно пока работает не только против людей, которые не могут прийти на стадион или не хотят, но и против клубов, которые не могут заработать денег», – сказал Аршавин.

    • Система Fan ID начала работать этим летом.
    • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    Новости по теме
    Аршавин: «Что делать Шалимову? Возвращаться на «Матч ТВ» 5
    Аршавин похвалил «Локомотив» за матч с «Зенитом». Команда уступила 0:5 1
    Аршавина облили водой из системы поливки поля на «Газпром Арене» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2022 23:07
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4877

      neim 46 минут назад

      Лучше бы порассуждал, в чем причина отсутствия зрителей на трибунах, а не звездел голословно новый заместитель генерального директора Зенита о том, кто может решить вопрос.
      А оформить этот FAN не пробовали ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +785

      jet andy > neim 35 минут назад

      Кто умеет читать и у кого нормально с головой поймет что причина отсутствия зрителей на трибунах это введение fan id.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      АЛЕКСИН 54 минуты назад

      НЕ ХРЕНА КОРОТЫШКА НЕ ОТМЕНИТ ..... ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ ЧТО БЫ вова ПРИЗНАЛ ЧТО ОН ИДИОТ И ДУРАК ....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7308

      Томик 1 час назад

      Ерунда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +199

      Venom888 1 час назад

      Все правильно говорит!! И надеюсь президент отменит эти ID, они вообще не нужны, не то, что временно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      Житель планетв Земля > Venom888 1 час назад

      Президенту твоему не до этого.Он там присоединением земель занимается.Своей то земли мало....На какой то там ID ему начхать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +969

      inzek > Житель планетв Земля 1 час назад

      о, либерасня подкатила) на иврите когда ава будет? или это другое? ахаха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      Житель планетв Земля > inzek 1 час назад

      Тебе Zомбиватник иврит для чего ?
      Почему не на передовой ? С дивана хероем быть ты первый.)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      Fialet > Житель планетв Земля 59 минут назад

      А нахера россиянину идти на передовую? Войнушка же не в России, а на территории Украины, вот бандэрофцы пусть и идут воевать за своего идола. Так что давай хватай ружьё и вперёд.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11