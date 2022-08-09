В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.
По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили 150 тысяч человек.
По этим картам уже проданы или выданы 100 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: ТАСС