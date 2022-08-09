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    В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

    По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили 150 тысяч человек.

    По этим картам уже проданы или выданы 100 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +854

      Krics 1 час назад

      16 команд обязаны иметь , работники 5 стадионов, даже грубо 500т.если не более . ну а 100 на 16 стадионов капля в море.
      А вот в Думе кто то думает?

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      Рейтинг: +1986

      fakeid 2 часа назад

      забыли уточнить, что сейчас активно гонят бюджетников, чтобы оформили. но ходить они всё равно не станут.

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      Рейтинг: +4133

      Enter2006 3 часа назад

      Цифры высосаны из пальца. Это как выборы едроссни, нагнали в приказном порядке бюджетников, работяг с заводов учителей росгвардию и пр.,. Не вешайте лапшу на уши людям!

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      Рейтинг: +2069

      Semushkin Roman Valerievi 3 часа назад

      Неделю назад было 100 к, теперь 150 к. А на стадионы по 3-4К ходит. Мистика. Там реальных болельщиков тысяч 20 на 5 стадионов. Остальные уборщицы, стюарты, боллбои, кумовья, сыновья и т д. Зато петарды никто не жжёт и не буянит. Некому ))))

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      Рейтинг: +130

      НикКин > Semushkin Roman Valerievi 3 часа назад

      К этим 150 надо прибавить футболистов работников клубов персонал и итог от силы 40-50 болельщиков если не меньше получили )

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      Рейтинг: +14724

      Fusballer > Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Широков как 50к засчитан.

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      Рейтинг: +2153

      spam2009 > Fusballer 1 час назад

      И Леха Сутормин по прозвищу Леха50К тоже как 50к))

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