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В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

9 августа 2022, 17:44
6

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили 150 тысяч человек.

По этим картам уже проданы или выданы 100 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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664
1660056936
Неделю назад было 100 к, теперь 150 к. А на стадионы по 3-4К ходит. Мистика. Там реальных болельщиков тысяч 20 на 5 стадионов. Остальные уборщицы, стюарты, боллбои, кумовья, сыновья и т д. Зато петарды никто не жжёт и не буянит. Некому ))))
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Enter2006
1660057846
Цифры высосаны из пальца. Это как выборы едроссни, нагнали в приказном порядке бюджетников, работяг с заводов учителей росгвардию и пр.,. Не вешайте лапшу на уши людям!
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Krics
1660062742
16 команд обязаны иметь , работники 5 стадионов, даже грубо 500т.если не более . ну а 100 на 16 стадионов капля в море. А вот в Думе кто то думает?
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