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    «Спартак»: «Бородин оскорбил Тедеско. Попросим РФС разобрать инцидент»

    «Спартак» обратится в комитет по этике РФС с запросом оценить действия тренера «Сочи» Дмитрия Бородина. Главный тренер москвичей Доменико Тедеско счел их расизмом.

    «Спартак» попросит комитет по этике РФС разобрать инцидент, произошедший между Доменико Тедеско и тренером «Сочи» Бородиным, который оскорбил Тедеско в перерыве матча», – сказал глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

    • Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • «Сочи» занимает 5-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2020 21:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7392

      alp 12 декабря, 21:53

      спартак не умеет проигрывать... постоянно ищет судейские ошибки, цепляется за каждую возможность, только бы отмазаться от собственной импотенции... истерички и стрелочники.. в рпл никто не ведет себя так как спартак.

      4
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      Рейтинг: -61

      Nariman27 > alp 12 декабря, 22:30

      да ты до л бо **

      -1
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      Рейтинг: +7392

      alp > Nariman27 12 декабря, 22:32

      ну а ты п и д а р а с... как то так, быдловатый ты п е с д ю к

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      Рейтинг: -61

      Nariman27 > alp 12 декабря, 22:33

      ты хоть игру смотрел у е би ще

      0
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      Рейтинг: -61

      Nariman27 > alp 12 декабря, 22:34

      а так п и да р а с это ты

      0
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      Рейтинг: +7392

      alp > Nariman27 13 декабря, 13:26

      поздравляю,. п е д и к, ты еще и тупой.

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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 12 декабря, 21:51

      В команде Зенит-2(Сочи) полагают, что им все можно. Что все куплено и Газпрём их прикроет.

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      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод > Cleaner 13 декабря, 10:45

      В "народной" считают , что их никто не имеет право обыгрывать ( ну кроме ЦСКА и иже с ними) , а когда такое случается от них вони до небес .

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