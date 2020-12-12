«Спартак»: «Бородин оскорбил Тедеско. Попросим РФС разобрать инцидент»

«Спартак» обратится в комитет по этике РФС с запросом оценить действия тренера «Сочи» Дмитрия Бородина. Главный тренер москвичей Доменико Тедеско счел их расизмом.

«Спартак» попросит комитет по этике РФС разобрать инцидент, произошедший между Доменико Тедеско и тренером «Сочи» Бородиным, который оскорбил Тедеско в перерыве матча», – сказал глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.