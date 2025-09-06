Из «Сочи» ушел тренер, на которого претендует «Зенит»

«Сочи» покинул тренер вратарей Дмитрий Бородин. Контракт специалиста с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Дмитрий Владимирович – настоящая легенда «Сочи», он стоял у истоков создания клуба. На протяжении семи лет под его руководством прогрессировали и развивались молодые голкиперы, доказывали свою состоятельность опытные стражи ворот, а вратарский цех «Сочи» по праву считался одним из самых перспективных в российском футболе.

Бородин вместе с нашей командой дважды поднимался в Премьер-лигу, завоевывал серебряные медали чемпионата и выходил в Лигу конференций. Своим трудом и профессионализмом он внес неоценимый вклад в развитие клуба и его громкие победы.

Футбольный клуб «Сочи» благодарит Дмитрия Владимировича за яркие годы совместной работы и желает ему удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути!» – говорится в сообщении «Сочи».