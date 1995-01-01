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    КДК попросит FARE проверить высказывания Бородина в адрес Тедеско на наличие дискриминации

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение перенести заседание по инцидентам, произошедшим во время и после матча 18-го тура РПЛ «Сочи»«Спартак». КДК также решил направить запрос в FARE (Football Against Racism in Europe).

    «Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура Российской Премьер-лиги между командами «Сочи» и «Спартак», принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания; а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста ФК «Сочи» Жоазиньо в отношении тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля», – приводит пресс-служба РФС слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

    • КДК РФС должен рассмотреть инцидент с участием Тедеско и Бородина. Тедеско считает, что его оскорбили на расовой почве.
    • Немецкий специалист показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1488

      Nevsky_RU 36 минут назад

      Это даже забавно, что германец обвиняет русского в дискриминации)) там скорее вопрос по линии ЛГБТ, видимо Бордин его п*даром еще назвал) правда Тедеску обижает))

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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      "Дима, помаши маме!" (Дайте Диме помахать Тедеско.)

      0
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      Рейтинг: +5036

      порт 1 час назад

      Где кб, там вечно навоз.

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