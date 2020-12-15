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  • КДК попросит FARE проверить высказывания Бородина в адрес Тедеско на наличие дискриминации

КДК попросит FARE проверить высказывания Бородина в адрес Тедеско на наличие дискриминации

15 декабря 2020, 18:54
4

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение перенести заседание по инцидентам, произошедшим во время и после матча 18-го тура РПЛ «Сочи»«Спартак». КДК также решил направить запрос в FARE (Football Against Racism in Europe).

«Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура Российской Премьер-лиги между командами «Сочи» и «Спартак», принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания; а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста ФК «Сочи» Жоазиньо в отношении тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля», – приводит пресс-служба РФС слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

  • КДК РФС должен рассмотреть инцидент с участием Тедеско и Бородина. Тедеско считает, что его оскорбили на расовой почве.
  • Немецкий специалист показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Бородин Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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порт
1608048051
Где кб, там вечно навоз.
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DOCTOR PENALTY
1608050628
"Дима, помаши маме!" (Дайте Диме помахать Тедеско.)
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Nevsky_RU
1608051141
Это даже забавно, что германец обвиняет русского в дискриминации)) там скорее вопрос по линии ЛГБТ, видимо Бордин его п*даром еще назвал) правда Тедеску обижает))
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Просто-333
1608059516
сами ничего решить не могут, т.к. на пустом месте наказывать смешно. решили подключить толерантный запад. те и на пустом месте накопают
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