КДК попросит FARE проверить высказывания Бородина в адрес Тедеско на наличие дискриминации

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение перенести заседание по инцидентам, произошедшим во время и после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак». КДК также решил направить запрос в FARE (Football Against Racism in Europe).

«Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура Российской Премьер-лиги между командами «Сочи» и «Спартак», принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания; а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста ФК «Сочи» Жоазиньо в отношении тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля», – приводит пресс-служба РФС слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца.