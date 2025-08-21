Введите ваш ник на сайте
Латышонок недоволен тренером «Зенита»

Вчера, 12:34
27

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок считает одной из причин своей неудачной игры работу тренера вратарей команды Юрия Жевнова.

«Латышонок винит Жевнова в своих неудачах: мол, плохо тот готовит вратарей. В том числе и это мнение стало причиной поиска «Зенитом» замены тренеру по вратарям», – написал журналист Иван Карпов.

В качестве кандидатов на позицию тренера вратарей «Зенита» рассматривает Дмитрия Бородина из «Сочи», Юрия Окорошидзе из «Оренбурга» и Евгения Понятовского из второй команды петербуржцев.

  • 27-летний Латышонок в этом сезоне провел 4 матча за клуб, пропустил 5 голов.
  • Он остался на скамейке запасных в последнем матче «Зенита» в РПЛ против «Спартака» (2:2).

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Зенит Жевнов Юрий Бородин Дмитрий Окрошидзе Юрий Латышонок Евгений
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1755773001
Карпов бредень..) Не говорил этого Латышонок. Что он, враг своему кошельку и здоровью?))
Ответить
FWSPM
1755774675
лапушонок напривозил нормально на старте сезона только и успевали что вынимать
Ответить
subbotaspartak
1755775327
Интересная фортель...
Ответить
Иван Петров 1986
1755778806
В балтике Спартак обыграли и уже себя звездой почуял. А тут раз и обкакался.
Ответить
Каратель помойников
1755779234
Вот так просто зинка делает из латышонков чепушонков,потому и кличат позором российского футбола
Ответить
boris63
1755779977
А разве он был хорошим воротчиком, у Зинки игра развалилась в центре и все вылезло на ружу. В прошлом сезоне центр впечатлял.
Ответить
rash1959
1755781653
Просто раньше к зинкиным воротам редко кто подходил - защита и всё такое, а как в середине стал пшик - т.е. подходи и лупи кто хошь, то уровень воротчика проявляется сразу. Как то из балтики в князи? Не бывает.
Ответить
alefreddy
1755781910
пошли негодования от Лытышка и ранее Глушенка
Ответить
Океан
1755827776
Латышонок просто обычный ловуха, таких уйма.А выносить сор из избы нехорошо.
Ответить
Виктор-Трофимов-google
1755831682
вот честно, спартаковские болелы лучше б не отсвечивали, просто смешно когда они гонят на зенит с Латышонком, при этом сами находясь на 13 месте и имея в воротах, не менее дырявого, если не более, Максименко.
Ответить
