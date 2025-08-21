Латышонок недоволен тренером «Зенита»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок считает одной из причин своей неудачной игры работу тренера вратарей команды Юрия Жевнова.

«Латышонок винит Жевнова в своих неудачах: мол, плохо тот готовит вратарей. В том числе и это мнение стало причиной поиска «Зенитом» замены тренеру по вратарям», – написал журналист Иван Карпов.

В качестве кандидатов на позицию тренера вратарей «Зенита» рассматривает Дмитрия Бородина из «Сочи», Юрия Окорошидзе из «Оренбурга» и Евгения Понятовского из второй команды петербуржцев.