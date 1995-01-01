Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Мутко против»: КДК не вынес решение по конфликту после матча «Сочи» – «Спартак» 

    КДК РФС не стал выносить решения по конфликту, произошедшему после матча 18-го тура РПЛ «Сочи»«Спартак» (1:0), по причине нехватки материалов, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Решение примут на следующем заседании КДК.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3935

      Cleaner 5 часов назад

      Если решение не примут в РФС, то решение примут в УЕФА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10270

      JTherry 5 часов назад

      ситуация с оскорблением Тедеско дошла до Германии, Spiegel Sport описывает ситуацию конфликта, произошедшего с тренером вратарей Сочи Бородиным... ничего нового там нет, но резонанс видимо будет большим... в РФС напряглись булки, потому и не вынесли никакого решения по конфликту, и скорее всего, по Тедеско вообще не вынесут никакого решения... ксенофобия - обвинение серьезное...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru