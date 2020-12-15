«Мутко против»: КДК не вынес решение по конфликту после матча «Сочи» – «Спартак» 

КДК РФС не стал выносить решения по конфликту, произошедшему после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0), по причине нехватки материалов, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Решение примут на следующем заседании КДК.