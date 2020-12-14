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  • «В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!». «Спартак» поддержал Тедеско

«В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!». «Спартак» поддержал Тедеско

14 декабря 2020, 15:10
19

«Спартак» поддержал Доменико Тедеско после инцидента с его участием в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). Главный тренер москвичей считает, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил его на расовой почве.

«Футбол – это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Тедеско и Бородин приглашены на заседание КДК РФС по матчу «Сочи» – «Спартак»

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Бородин Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (19)
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NewLife
1607949410
Насчет расизма смешно - и Тедеско и Бородин принадлежат одной расе - белой расе. Спартак назвал высказывания Бородина в адрес Тедеско проявлением ксенофобии. Ксенофобия - это нелюбовь к чужакам. То есть определение, данное Спартаком, ошибочно. Действия и речь Бородина это чистой воды шовинизм - агрессивный национализм, считающий свою нацию превосходной по отношению к другим нациям - с этого начинается фашизм.
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Из Твери Леха
1607951181
На расовой? Это как? Оба вроде европеоиды.
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Plyash
1607951587
Тед,работай спокойно.На плюй на этих идиотов и разотри.Спартак с тобой.
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DOCTOR PENALTY
1607953066
Тот самый случай, когда лучше помолчать. Купите жвачку.
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zigbert
1607953439
В футболе время от времени встречаются такие инциденты. Это говорит о том что организаторы матча плохо подготовились к нему. Хотелось бы объективного расследования на КДК.
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АХ
1607953624
Конечно, в футболе нет места ксенофобии..., но и инфантильности в нем тоже места быть не должно. Сыграли слабо, получили заслуженное. Очень надеюсь, с Зенитом сыграют лучше.
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Ден 781
1607955696
Да уж, позорники, выкрутили....пахнет гнильцой от Тедеска
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erma
1607960994
Наши менагеры типа Гончаренко и Семака обкакались в Европе, поэтому чтобы им не скучно было, гниль вроде Роттенберга решили обосрать Тедеско. Ну и шакалы налетели.
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AS Roma Ultras
1607963426
что то спартка для меня упал вообще ниже плинтуса
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NewLife
1607966624
Не пойму, с чего бы это местные представители команды немытых содомитов так активизировались. Их путанка фк Сочи провела удачную операцию - провокацию, вот и радуются. Как быстро забыли о позоре в Европе, ни траура, ни уроков на будущее, черви бомжатских помоек, одним словом. Им на синит насрать, задача замазать своим говном всех остальных и главное великий клуб Спартак, слава которого не дает им покоя.
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