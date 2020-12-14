«В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!». «Спартак» поддержал Тедеско

«Спартак» поддержал Доменико Тедеско после инцидента с его участием в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). Главный тренер москвичей считает, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил его на расовой почве.

«Футбол – это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

Тедеско после матча выражал претензии и Сослану Джанаеву .

. Помощник Тедеско Андреас Хинкель подрался с игроком «Сочи» Жоаозиньо .

подрался с игроком «Сочи» . Тедеско показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.

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Тедеско и Бородин приглашены на заседание КДК РФС по матчу «Сочи» – «Спартак»