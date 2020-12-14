«В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!». «Спартак» поддержал Тедеско

Не пойму, с чего бы это местные представители команды немытых содомитов так активизировались. Их путанка фк Сочи провела удачную операцию - провокацию, вот и радуются. Как быстро забыли о позоре в Европе, ни траура, ни уроков на будущее, черви бомжатских помоек, одним словом. Им на синит насрать, задача замазать своим говном всех остальных и главное великий клуб Спартак, слава которого не дает им покоя.
«Спартак» поддержал Доменико Тедеско после инцидента с его участием в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). Главный тренер москвичей считает, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил его на расовой почве.
«Футбол – это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.
- Тедеско после матча выражал претензии и Сослану Джанаеву.
- Помощник Тедеско Андреас Хинкель подрался с игроком «Сочи» Жоаозиньо.
- Тедеско показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.
Футбол – это эмоции.В футболе нет места ксенофобии.Доменико, мы с тобой! pic.twitter.com/YctOypfGQ0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 14, 2020
Тедеско и Бородин приглашены на заседание КДК РФС по матчу «Сочи» – «Спартак»