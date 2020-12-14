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    «В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!». «Спартак» поддержал Тедеско

    «Спартак» поддержал Доменико Тедеско после инцидента с его участием в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). Главный тренер москвичей считает, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил его на расовой почве.

    «Футбол – это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

    Тедеско и Бородин приглашены на заседание КДК РФС по матчу «Сочи» – «Спартак»

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии35
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      Рейтинг: +6384

      NewLife 23 минуты назад

      Не пойму, с чего бы это местные представители команды немытых содомитов так активизировались. Их путанка фк Сочи провела удачную операцию - провокацию, вот и радуются. Как быстро забыли о позоре в Европе, ни траура, ни уроков на будущее, черви бомжатских помоек, одним словом. Им на синит насрать, задача замазать своим говном всех остальных и главное великий клуб Спартак, слава которого не дает им покоя.

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      Рейтинг: +28

      AS Roma Ultras 1 час назад

      что то спартка для меня упал вообще ниже плинтуса

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      Рейтинг: +2985

      erma 1 час назад

      Наши менагеры типа Гончаренко и Семака обкакались в Европе, поэтому чтобы им не скучно было, гниль вроде Роттенберга решили обосрать Тедеско. Ну и шакалы налетели.

      -1
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      Рейтинг: -137

      Спартач80 > erma 1 час назад

      Вот и налетели всякие сильверки29,они и рады поквакать=))

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      Рейтинг: +18350

      silver29 3 часа назад

      Вот нет в новостях про успехи работы тедеско, зато завались про его желтые карточки и разборки в стиле коммунальной кухни (((( он бы млять на тренировках так выкладывался (((( Лично я считаю, что он позорит мой Спартак своим не профессионализмом, от этого и такое обилие чернухи ((((

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      Рейтинг: -137

      Спартач80 > silver29 2 часа назад

      Ипло своё тупое прикрой...Спартак не твой...Ты только и делаешь,что стонешь...Иди за Зенит болей,с такой позицией,нытик тупой...

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      Рейтинг: +18350

      silver29 > Спартач80 2 часа назад

      тебе его уже прикрыли недоносок

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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > silver29 2 часа назад

      После слова "прикрыли" нужно ставить ЗАПЯТУЮ, поскольку ЭТО - обращение!
      ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: -137

      Спартач80 > silver29 1 час назад

      Иди стони дальше,животинка.

      -2
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      Рейтинг: +18350

      silver29 > Спартач80 1 час назад

      ты жертва пьяного акушера засохни как плесень в сортире, мне с тобой пидором не гоже общаться (((((((((((((((((((((((((((9

      1
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      Рейтинг: -137

      Спартач80 > silver29 1 час назад

      Это тебя пьяная бомжиха высрала,ты тупое убогое животное,тебе за Зенит болеть надо,клуха ты глупая=)))

      -2
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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > silver29 1 час назад

      Ой, не связывайся ты с ним.
      Я, например, его уже давно просто игнорирую: время остаётся НОРМАЛЬНЫЕ комментарии от болельщиков, хоть и других клубов даже, почитать.

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      Рейтинг: +7109

      Вомбат 3 часа назад

      Почему ксенофобии не места именно в футболе? Разве в обычной жизни есть место ксенофобии? Что за двойная мораль? Ксенофобии не должно быть места нигде. Но призыв вести себя прилично и напоминание зарвавшемуся хаму, о том, что он не у себя дома, а в гостях, это не ксенофобия. Так что Спартак в этой ситуации выглядит нехорошо. Я бы даже сказал просто омерзительно, потому что особенно ненавижу лицемерие, двойную мораль и попытки выдать черное за белое.

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      Рейтинг: -149

      Alex_MI_5 > Вомбат 3 часа назад

      Ох как ты ввернул про лицемерие удачно. Т.е. раз в гостях - должен вести себя прилично. А ты (сборный образ), раз паспорт гражданина имеешь, можешь вести себя как свинья? Дома ж, ****. А если нет, то на кой хрен тогда эти указания - дома, в гостях, если просто и в целом всем нужно вести себя одинаково и адекватно?

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      Рейтинг: +1980

      Ден 781 3 часа назад

      Да уж, позорники, выкрутили....пахнет гнильцой от Тедеска

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      Рейтинг: +18350

      silver29 3 часа назад

      Читал интервью Джанаева и видел фото , похоже что немец накручивает, ну не захотел он жать руку Сослану, так это он и разразился площадной бранью, а его соплеменник стал кидаться ((((( Не гоже закатывать склоку на ровном месте, тем более тут ксенофобией и не пахнет, а тем более выпячивать в разборках свою национальность, в России еще хорошо помнят ((((

      3
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      Рейтинг: +110

      АХ 4 часа назад

      Конечно, в футболе нет места ксенофобии..., но и инфантильности в нем тоже места быть не должно.
      Сыграли слабо, получили заслуженное. Очень надеюсь, с Зенитом сыграют лучше.

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      Рейтинг: +81348

      zigbert 4 часа назад

      В футболе время от времени встречаются такие инциденты. Это говорит о том что организаторы матча плохо подготовились к нему. Хотелось бы объективного расследования на КДК.

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      Рейтинг: +19376

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Тот самый случай, когда лучше помолчать. Купите жвачку.

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