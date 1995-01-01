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    Тедеско и Бородин приглашены на заседание КДК РФС по матчу «Сочи» – «Спартак»

    Во вторник, 15 декабря, КДК РФС рассмотрит инцидент с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Наставник москвичей считает, что его оскорбили на расовой почве.

    «Заседание КДК состоится завтра, начало – 15:00 мск. На заседание приглашены Тедеско и Бородин», – рассказали ТАСС в службе коммуникаций РФС.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии25
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      Рейтинг: +6233

      Старикан 3 часа назад

      Почему-то все геи здесь имеют аватарки с преобладанием розового цвета...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1899

      alll-333 3 часа назад

      Сядут друг против друга и начнут: не виноватая я- он первый начал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3110

      Ганнибал Лектор 5 часов назад

      Обоих на полиграф. Вот тогда будет интересно...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +19376

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      У Бородина появился шанс довести дело до конца, где-нибудь там в коридорчике.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6384

      NewLife 6 часов назад

      Бородину, как бывшему вратарю немытых - грамоту за память патриотических традиций.
      Тедеско - штраф 100 тыс евро и бан на пять игр.
      Синитовским троллям на Бомбардире - отменить лимит минусования и добавить 1000 к рейтингу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4420

      BarStep > NewLife 6 часов назад

      NewLife и спартаковским троллям на Бомбардире - включать хоть иногда голову и здравый рассудок, усмирить гордыню, подобрать сопли и реально смотреть на вещи... И всё будет ОК!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6384

      NewLife > BarStep 6 часов назад

      Ты не Ротенберг. Нех тут воспитанием заниматься, школота. зюба - прекрасный образец результатов вашего воспитания.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4420

      BarStep > NewLife 5 часов назад

      Ожидаемо хамовато.. Вот в этом ваше всё..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2487

      neim > BarStep 5 часов назад

      А ты хотел "спасибо" получить за свои нравоучения ? Может ты всё-таки не годишься на роль воспитательницы ? Подумай об этом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -401

      net zenit1967 > BarStep 5 часов назад

      а вашим клоновым и алармовым так держать выходит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4420

      BarStep > neim 4 часа назад

      Ну во первых здесь ни кто ни кого не учит, все достаточно взрослые уже. А во вторых, раз ты уж влез в диалог третьим лицом - читай тогда всё от NewLife и свои рекомендации по поводу "воспитательницы" адресуй ему.. Ок, умник ты наш?..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2487

      neim > BarStep 4 часа назад

      Ни кто ни кого не учит ? А это что ? Включать, усмирять, подобрать, смотреть ...

      ... NewLife и спартаковским троллям на Бомбардире - включать хоть иногда голову и здравый рассудок, усмирить гордыню, подобрать сопли и реально смотреть на вещи... И всё будет ОК! " ...

      Или мне показалось, учитель ты наш ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4420

      BarStep > neim 3 часа назад

      Ааа, это в твоем понимании и есть нравоучения.. Нда, по ходу мы с тобой мыслим разными категориями.. Ладно, отдыхай, недалекий ты наш)..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12168

      alarm 6 часов назад

      зачётно отодрали хряков в сочи! на заседании будут визжать!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6384

      NewLife > alarm 6 часов назад

      Напиши, как отодрали вашу гей помойку на ЛЧ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12168

      alarm > NewLife 6 часов назад

      кстати, ты уже придумал срочные дела на послезавтра, чтобы рыло сюда не высовывать?)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6384

      NewLife > alarm 6 часов назад

      Ответь на поставленный вопрос, тролль

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5119

      afw13 > alarm 6 часов назад

      опять начинаешь, такими темпами ведь опять в бан попадёшь как раз к следующей игре))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12168

      alarm > NewLife 6 часов назад

      чувак, который установил себе на аватарку ДВЕРЬ, ты серьёзно полагаешь, что твои долбанутые комменты нуждаются в обсуждении? лучше сходил бы, проверился у психиатра (и проктолога заодно).

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6384

      NewLife > alarm 6 часов назад

      Не хочешь, не отвечай, дело хозяйское, но после этого твой коммент просто превращается в вонь. В этом случае, для кого ты пишешь здесь, для твоей розовой подружки падали?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -401

      net zenit1967 > afw13 5 часов назад

      его и кпссника никогда не выгонят !да и сайт похож 100процентов зенитовский!им все можно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3470

      Puddle > net zenit1967 4 часа назад

      Привет, бомбила! Хрюндель укутай, чтобы не визжать

      4
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      ...
      Рейтинг: +3470

      Puddle > alarm 4 часа назад

      Он визгарь дверной

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Спатрач -100% > Puddle 1 час назад

      Ой *** вы посмотрите как вы затявкали то сучки розовые.Вам нюхать лерьмо у свиней ещё не один десяток лет.Так то.ЧМОШНИКИ.

      0
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      Рейтинг: +3470

      Puddle > Спатрач -100% 1 час назад

      16 декабря в 20:00. Рано хрюкаешь!

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