Тедеско и Бородин приглашены на заседание КДК РФС по матчу «Сочи» – «Спартак»

Во вторник, 15 декабря, КДК РФС рассмотрит инцидент с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Наставник москвичей считает, что его оскорбили на расовой почве.

«Заседание КДК состоится завтра, начало – 15:00 мск. На заседание приглашены Тедеско и Бородин», – рассказали ТАСС в службе коммуникаций РФС.