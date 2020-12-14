Тедеско и Бородин приглашены на заседание КДК РФС по матчу «Сочи» – «Спартак»

Во вторник, 15 декабря, КДК РФС рассмотрит инцидент с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Наставник москвичей считает, что его оскорбили на расовой почве.
«Заседание КДК состоится завтра, начало – 15:00 мск. На заседание приглашены Тедеско и Бородин», – рассказали ТАСС в службе коммуникаций РФС.
- Тедеско после матча выражал претензии и Сослану Джанаеву.
- Помощник Тедеско Андреас Хинкель подрался с игроком «Сочи» Жоаозиньо.
- Тедеско показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.
Источник: ТАСС