«Зенит» начал поиски тренера вратарей

«Зенит» рассматривает вариант с усилением тренерского штаба специалистом в области подготовки вратарей. В клубе считают, что голкиперы команды деградируют при работе с нынешним тренером вратарей Юрием Жевновым.

Идут переговоры с Дмитрием Бородиным из «Сочи». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хорошо знаком с ним по выступлениям за петербургский клуб. Он рассчитывает, что Бородин поможет команде в развитии Евгения Латышонка и Дениса Адамова.