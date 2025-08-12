Введите ваш ник на сайте
«Зенит» начал поиски тренера вратарей

Сегодня, 12:15
7

«Зенит» рассматривает вариант с усилением тренерского штаба специалистом в области подготовки вратарей. В клубе считают, что голкиперы команды деградируют при работе с нынешним тренером вратарей Юрием Жевновым.

Идут переговоры с Дмитрием Бородиным из «Сочи». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хорошо знаком с ним по выступлениям за петербургский клуб. Он рассчитывает, что Бородин поможет команде в развитии Евгения Латышонка и Дениса Адамова.

  • 27-летний Латышонок в этом сезоне провел за «Зенит» 4 матча, пропустил 5 голов.
  • 27-летний Адамов в нынешнем сезоне сыграл 1 встречу, пропустил 1 мяч.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Зенит Жевнов Юрий Бородин Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1754991272
В зинке сама система убивает игроков,зинка это не про футбол,а про распил
Ответить
MaxRnD
1754991846
Песьяков уже выезжает в Питер. Научит. Покажет. Объяснит, как начинать игру сразу с Ф(-2)
Ответить
Garrincha58
1754993337
значит вратари виноваты и их тренер в такой блёклой игры команды
Ответить
АлексМак
1754994042
Смешно. Кержакова сделайте играющим тренером вратарей. Будет точно лучше.
Ответить
FWSPM
1754997322
газовый позор вцелом давно деградирует а не только вратари
Ответить
andrei-sarap-yandex
1754997744
СЕМАКА НАДО УВОЛИТЬ....У НЕГО НЕТ СОВЕСТИ УХОДИТЬ САМ....
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755000157
весь тренерский штаб надо уволить и поставить ТАЛАЛАЕВА как мотиватор...а не как НАВЕСОВ СЕРГЕЙ БОГДАНОВИЧ...
Ответить
