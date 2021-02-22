Бородин: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Многие ребята играли в «Ростове», если на то пошло»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин считает, что «Сочи» нельзя называть фарм-клубом «Зенита».

– Что скажете про то, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»?

— У нас ребята не в аренде, а на контрактах. Многие из них играли в «Ростове», если на то пошло. Но «Сочи» — отдельная структура. Нас нельзя ассоциировать с «Зенитом», тем более уже столько времени прошло.

Ребята второй год за новую команду играют, а «Сочи» до сих пор фарм-клубом называют.