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    Бородин: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Многие ребята играли в «Ростове», если на то пошло»

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин считает, что «Сочи» нельзя называть фарм-клубом «Зенита».

    – Что скажете про то, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»?

    — У нас ребята не в аренде, а на контрактах. Многие из них играли в «Ростове», если на то пошло. Но «Сочи» — отдельная структура. Нас нельзя ассоциировать с «Зенитом», тем более уже столько времени прошло.

    Ребята второй год за новую команду играют, а «Сочи» до сих пор фарм-клубом называют.

    • Сегодня, 22 февраля, «Зенит» отдал защитника Прохина в аренду «Сочи» до лета 2022 года.
    • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ. «Сочи» – четвертый.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +882

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Балабол!два немца друзья ввп обмен игроками и судьи карманные чуть что ***** любого

      3
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      Рейтинг: +2424

      lordmrv > moskowcity-petrv 31 минуту назад

      Вот уж не думал, что они немцы. Даже сам ВВП их к другой нации причислил)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13507

      alarm 1 час назад

      хрякам невыгодно признавать, что в декабре их позорно отодрал всего-лишь фарм-клуб))

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