Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Защитник «Зенита» Прохин проведет полтора года в аренде в «Сочи»

    Защитник «Зенита» Данила Прохин перешел в «Сочи».

    Клуб из Санкт-Петербурга отдал 19-летнего футболиста в аренду до конца сезона-2021/22.

    • Прохин – воспитанник «Зенита».
    • В текущем сезоне РПЛ Прохин провел 5 матчей. В его активе две игры в Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:57
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: -130

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 29 минут назад

      Уверен,что голубой флагман даже и не слышал про этого пацана)
      Им лучше зулуса-малкома купить за народные 50 млн и на диван отправить))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 46 минут назад

      Все в филиал бомжарский суют
      Позор дырозениту

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2237

      PAREVG. 1 час назад

      Заголовок написан не верно, должно быть так:

      Зенит отправил защитника Прохина в фарм-клуб на полтора года.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +888

      zarsm 1 час назад

      А потом говорите что сочи не фарм клуб зенита. Ага, да, охотно верю!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45351

      portero 2 часа назад

      Если парень заиграет в Сочи, будет очередное подтвержление кокое днищее Семак ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2691

      sobaka120982 > portero 2 часа назад

      ДА ладно))) а мостовой этому не подтверждение? Потенциал этого игрока раскрыли именно в Сочи

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +106

      Руслан ДСЛЦЗ > sobaka120982 1 час назад

      В Сочи и ЗЕ неплохо играет))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -711

      СуперПАВ9 > sobaka120982 1 час назад

      Сочи говно семак гений

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -711

      СуперПАВ9 > portero 1 час назад

      Днище это барселона

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2691

      sobaka120982 > СуперПАВ9 1 час назад

      Анти реклама бомжам? По чем?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4173

      sochi-2013 > СуперПАВ9 3 минуты назад

      Сам#gtlhbkf!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82902
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru