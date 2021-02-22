Защитник «Зенита» Прохин проведет полтора года в аренде в «Сочи»

Уверен,что голубой флагман даже и не слышал про этого пацана)
Им лучше зулуса-малкома купить за народные 50 млн и на диван отправить))))
Защитник «Зенита» Данила Прохин перешел в «Сочи».
Клуб из Санкт-Петербурга отдал 19-летнего футболиста в аренду до конца сезона-2021/22.
- Прохин – воспитанник «Зенита».
- В текущем сезоне РПЛ Прохин провел 5 матчей. В его активе две игры в Лиге чемпионов.
«Зенит» и «Сочи» достигли договоренности о переходе Данилы Прохина на правах аренды до конца сезона-2021/22.Подробности: https://t.co/e9I9txtMJr pic.twitter.com/DmVdtfT5v6— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 22, 2021