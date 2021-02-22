Защитник «Зенита» Прохин проведет полтора года в аренде в «Сочи»

Защитник «Зенита» Данила Прохин перешел в «Сочи».

Клуб из Санкт-Петербурга отдал 19-летнего футболиста в аренду до конца сезона-2021/22.

Прохин – воспитанник «Зенита».

В текущем сезоне РПЛ Прохин провел 5 матчей. В его активе две игры в Лиге чемпионов.