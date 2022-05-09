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Тренер «Сочи» Бородин: «Серебро будет наше!»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о настрое команды финишировать на втором месте в РПЛ.

– После победы над ЦСКА «Сочи» моментально записали в главные претенденты на серебро. Такие разговоры мотивируют? Или, наоборот, нервируют?

– Да, конечно, мотивируют! Все ребята полны решимости взять это серебро – и мы его возьмем, серебро будет наше!

Потому что мы знаем, какая команда на данный момент его заслуживает. И пусть «Динамо» готовится к тому, что «Сочи» своего не отпустит.

  • «Сочи» набрал 52 очка в 28 турах РПЛ.
  • Команда по итогам 28-го тура догнала «Динамо» в таблице лиги.
  • Сочинцы и москвичи проведут очный матч в заключительном туре чемпионата.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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09.05.2022 22:31
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