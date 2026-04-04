  Экспресс на матчи 5 апреля: «Пари НН» не проиграет дома, «Лион» выйдет из кризиса, «Бешикташ» и «Монако» в лучшей форме

Экспресс на матчи 5 апреля: «Пари НН» не проиграет дома, «Лион» выйдет из кризиса, «Бешикташ» и «Монако» в лучшей форме

4 апреля, 11:55

Логика экспресса: ставки на «непроигрыш» фаворитов в четырeх матчах – «Пари НН» дома против кризисного «Ростова», «Монако» в топ-форме против «Марселя», «Бешикташ» в фантастическом состоянии в дерби и «Лион» с феноменальной статистикой личных встреч. Общий коэффициент – 7.02.

Все матчи проходят 5 апреля. Хронологический порядок – по времени начала.

1. «Пари НН» – «Ростов» (РПЛ, 14:00 мск)

Ставка: «Пари НН» не проиграет (1Х) за 1.60

«Ростов» находится в глубочайшем кризисе – 7 матчей без побед, атака практически отсутствует (0.40 гола за игру в последних 5 матчах). «Пари НН» дома выступает уверенно – 3 победы подряд на своeм поле. Да, нижегородцы разгромно проиграли «Краснодару» (0:5), но это был выезд. Дома команда преображается. Учитывая, что «Ростов» не может выиграть уже 7 матчей, а хозяева дома стабильны, ставка на непроигрыш «Пари НН» выглядит очень надeжно.

Вывод: «Пари НН» не проиграет с вероятностью 75-80%.

2. «Анжер» – «Лион» (Лига 1, 16:00 мск)

Ставка: победа «Лиона» за 1.80

Самый рискованный, но и самый вкусный пункт экспресса. Да, «Лион» в ужасной форме – 8 матчей без побед. Но посмотрите на статистику личных встреч с «Анжером»: 6 побед подряд, 6 матчей с забитыми голами и 3 последних «сухих» матча. «Анжер» тоже в кризисе – атака забивает 0.40 гола за игру в последних 5 матчах, оборона пропускает 2.00. «Лион» рано или поздно прервeт свою серию, и мягкий соперник в виде «Анжера» – идеальный вариант для этого. Коэффициент 1.80 – отличная цена.

Вывод: победа «Лиона» заходит с вероятностью 55-60% – для кефа 1.80 это хорошее предложение.

3. «Фенербахче» – «Бешикташ» (Суперлига, 20:00 мск)

Ставка: «Бешикташ» не проиграет (X2) за 1.78

«Бешикташ» находится в потрясающей форме – не проигрывает в 20 из 22 последних матчей, забивает в 27 из 29. Оборона надeжна – пропускает всего 0.60 за игру в последних 5 матчах. «Фенербахче» дома опасен, но пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах на выезде «Бешикташ» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 7 последних очных встречах. Ставка на непроигрыш гостей в дерби при их текущей форме и статистике – отличный вариант.

Вывод: «Бешикташ» не проиграет с вероятностью 70-75%.

4. «Монако» – «Марсель» (Лига 1, 21:45 мск)

Ставка: «Монако» не проиграет (1Х) за 1.37

«Монако» в фантастической форме – 6 побед подряд, 8 матчей с забитыми голами, а оборона пропускает всего 0.80 за игру в последних 5 матчах. «Марсель» – топ-соперник, но он уступил в последнем туре «Лиллю». При этом «Марсель» стабильно забивает, но на выезде против такого «Монако» будет тяжело. В личных встречах «Монако» забивает в 7 из 9 последних матчей. Даже если «Марсель» отберeт очки, «Монако» как минимум не проиграет.

Вывод: «Монако» не проиграет с вероятностью 80-85%.

🎯 Итоговый экспресс

Матч Время (мск) Ставка Коэф.
«Пари НН» – «Ростов» 14:00 1Х («Пари НН» не проиграет) 1.60
«Анжер» – «Лион» 16:00 П1 (победа «Лиона») 1.80
«Фенербахче» – «Бешикташ» 20:00 X2 («Бешикташ» не проиграет) 1.78
«Монако» – «Марсель» 21:45 1Х («Монако» не проиграет) 1.37
Итого 7.02

Экспресс собран из четырeх событий. Самое слабое звено – «Лион», но его коэффициент и историческая статистика оправдывают риск.

Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
